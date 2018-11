Gordinho do Povo recebe convite para mudar de partido e pode disputar vaga na CMA

19/11/18 - 06:30:13

Um dos mais ativos blogueiros de Sergipe, Lenilson de Oliveira Melo, o “Gordinho do Povo”, tornou as redes sociais um dos meios de maior informações das redes sociais.

O trabalho de Gordinho do Povo se iniciou há cerca de dois anos quando criou um grupo de WhatsApp e uma página no Faceboock e começou a divulgar noticias policiais e quase sempre, com exclusividade, já que ganhou credibilidade divulgando informações concretas.

Futuro – Gordinho do Povo foi candidato a deputado estadual e obteve mais de 800 votos em Aracaju e por conta disso já se comenta que poderá disputar uma das 24 vagas da Câmara Municipal de Aracaju.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de uma candidatura à CMA, Gordinho afirmou que tem recebido convite de alguns partidos e que está analisando os convites. “Eu fui convidado para ingressar em outros partidos e também para que eu dispute uma vaga na Alese. Eu agradeço os convites mas vou analisar e o mais importante, vou ouvir os amigos e aqueles que apoiaram o nosso projeto”, explicou o bloqueiro.

Para Lenilson Oliveira, o foco neste momento é continuar com o trabalho que vem fazendo, ou seja, divulgando informações policiais em tempo instantâneo.

Munir Darrage