Huse atendeu 381 pacientes durante final de semana; 91 continuaram internados

19/11/18 - 11:04:37

De sexta a domingo, 16 a 18, o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), gerido pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) registrou um plantão com 381 usuários e os atendimentos foram considerados dentro da normalidade e da expectativa da equipe. Desse total, 91 continuaram internados no hospital e distribuídos de acordo com a classificação de risco para reavaliação.

O Huse visa garantir um atendimento de qualidade a um maior número de pacientes. Esse é um dos principais objetivos dos profissionais que atuam na unidade e que trabalham para agilizar os mais diversos atendimentos entre clínicos, cirúrgicos, pediátricos, administração de medicamentos e ortopédicos.

Somente neste período, os atendimentos realizados no Pronto Socorro (PS) continuaram dentro da sua normalidade. Os casos mais comuns são os acidentes motociclísticos que renderam 27 atendimentos e desses 11 internações. Foram três atendimentos a vítimas de acidentes automobilísticos, sendo que apenas um continuou em observação. A violência urbana fez sete vítimas que foram atendidas no Pronto Socorro do Huse, sendo um por arma branca e seis por arma de fogo.

A resolutividade dos casos é o maior aliado que a maioria dos pacientes encontra no Huse. Foi o que aconteceu com a sobrinha da recepcionista Isadora Silva, 29, que estava com fortes dores de cabeça e foi atendida pela Área Azul, considerada de baixa complexidade. “Ela não aguenta nem abrir os olhos e o hospital mais preparado para atender o caso dela ainda é o Huse, por isso mesmo com a espera que a gente passa para ser atendido eu não pensei duas vezes e vim com ela pra cá. Ela já passou pelo médico e vai fazer um exame e tomar a medicação. Estamos aguardando”, explicou.

Já no hospital pediátrico, 28 atendimentos foram realizados, desses, 20 crianças continuaram em observação e cuidados. Na Área Azul adulto do hospital, 220 atendimentos de baixa complexidade foram realizados, desses, 26 ficaram internados. A Sala de Sutura do PS registrou 72 pacientes atendidos e na ortopedia foram 28 atendimentos. Outras especialidades também tiveram seus plantões movimentados, como é o caso do oftalmo e otorrino que somaram 21 atendimentos. O ambulatório de oncologia registrou três atendimentos neste final de semana.