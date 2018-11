HUSE REGISTRA 599 VITIMAS QUEIMADURAS EM GERAL E 25 CAUSADAS POR ÁLCOOL

A Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ) do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), gerido pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), é referência no tratamento de queimaduras no estado de Sergipe e vem registrando constantemente vítimas de queimaduras. Este ano, já foram registrados, de janeiro a outubro, 599 vítimas de queimaduras das mais diversas formas, seja por fogos, substâncias químicas, líquidos ferventes, entre outros. Desse total, 179 pacientes precisaram continuar internados ou em observação para intensificarem o tratamento. Muitas passam por enxertos e plásticas, ficando internados num período de 30 dias a dois meses.

Um dado que chama a atenção é ainda a incidência de vítimas de queimaduras por cozinharem utilizando o álcool líquido ou automotivo (esse último vendido em postos de combustíveis). Para se ter uma ideia, somente de janeiro a outubro deste ano, já foram registrados 25 casos de pessoas que se acidentaram utilizando esse método para prepararem os alimentos.

Esse dado demonstra claramente que o principal agente causador desse aumento significativo das vítimas foi devido aos constantes reajustes do gás de cozinha. Um fato que chama atenção é que as pessoas mais carentes são as mais afetadas, já que buscam outras alternativas para prepararem os alimentos.

De acordo com a gerente da UTQ do Huse, Elmara Salgado, desde o final do ano passado essas vítimas começaram a chegar na unidade. “Constantemente estamos recebendo essas vítimas aqui na UTQ. São vítimas de explosões e queimaduras externas de 2º e 3º graus, em que a recuperação é lenta e varia de acordo com a gravidade das lesões”, ressaltou.

Prova disso são duas pacientes que acabaram se acidentando logo após improvisar um fogo com o álcool automotivo. Elas seguem internadas na UTQ e quadro dela, agora, já é considerado estável. Ambas com cerca de 20% do corpo queimado.

