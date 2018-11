IML RECOLHE 20 CORPOS NO ÚLTIMO FINAL DE SEMANA EM SERGIPE

19/11/18 - 07:27:25

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu vinte corpos neste final de semana em todo estado. Foram recolhidos corpos de vitimas de arma de fogo e branca (faca), além de mortes por acidente de trânsito e queda da própria altura.

Veja a relação dos corpos recolhidos

Paulo Michael Santana de Souza, 18 anos, morte violenta por arma de fogo, no Bairro Cidade Nova em Aracaju;

José Fagundes Cardoso, 57 anos, corpo recolhido no Hospital de Itabaiana, vítima de colisão entre veículos;

José Silvino dos Santos, 39 anos, morte violenta por arma branca, no município de Umbaúba;

José Andrade Guimarães, 49 anos, morte violenta por arma branca, no Povoado Pedras de Légua em Itabaianinha;

Matheus de Melo, 24 anos, morte violenta por arma de fogo, no Parque dos Faróis em Nossa Senhora do Socorro;

Martinha Rochão de Andrade, 98 anos, morreu nas dependências do Hospital de Cirurgia, vítima de queda da própria altura ocorrida no município de Pinhão;

Zacarias Domingos da Silva, 56 anos, vítima de queda da própria altura, na Rua Riachuelo, Bairro São José em Aracaju;

José Carlos dos Santos, 33 anos, corpo recolhido no Hospital de Riachuelo, causa morte indeterminada, sendo necessário aguardar resultados de exames;

Fernanda Nascimento dos Santos, 32 anos, faleceu no HUSE, vítima de queda de moto na BR – 235;

Tiago de Souza Melo Santos, 34 anos, morte violenta por arma branca, no Povoado Sapé em Itaporanga D’Ajuda;

Cirilo Sebastião da Silva, 47 anos, morte violenta por arma de fogo, em confronto policial, no Povoado Mussuípe em Propriá;

Corpo sem identificação, sexo masculino, morte violenta por arma de fogo, no Jardim Piabeta em Nossa Senhora do Socorro;

Fábio Santos da Silva, 36 anos, faleceu no HUSE, vítima de arma de fogo, no Bairro Rosa Elze em São Cristóvão;

Edilson Lima Santos, 46 anos, morte violenta por arma de fogo, em Aracaju. Corpo recolhido na UPA Nestor Piva;

Marcos Danilo Santos Oliveira, 26 anos, vítima de colisão entre veículos, na Rodovia Estadual Walter Franco em Laranjeiras;

Maria de Lourdes de Oliveira, 68 anos, corpo recolhido no Bairro Estação em Lagarto, causa morte a esclarecer;

Genivaldo Neri dos Santos, 39 anos, vítima de acidente de trânsito, no Povoado Chan em Frei Paulo;

Maria Pureza Porto de Oliveira, 88 anos, morreu no HUSE, vítima de queda da própria altura, ocorrida no Conjunto Jardim em Nossa Senhora do Socorro;

Islane Barreto dos Santos, 20 anos, vítima de acidente de trânsito, na BR-101 em Maruim;

Corpo sem identificação, sexo masculino, morte violenta por arma de fogo, no município de Barra dos Coqueiros.

As informações são do Portal de Notícias Edelson Freitas