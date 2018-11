Inacio Krauss é o novo presidente da OAB, eleito nesta segunda-feira

O advogado Inácio Krauss foi eleito nesta segunda-feira (19) presidente da Ordem dos Advogados Brasil (OAB), por uma margem considera de votos em relação aos seus concorrentes, inclusive em cidades do interior do Estado, que surpreendeu ao abrir as urnar.

Krauss ganhou o pleito depois de uma campanha atribulada e recheada de denúncias, finalmente, o que esquentou o pleito e concedeu a Krauss a vitória. O candidato teve apoio do atual presidente da OAB, Henri Clay, que disputou o Senado Federal nas eleições deste ano, embota não tenha obtido sucesso.

O pleito foi iniciado às 10 horas e seguiu até o final da tarde desta segunda-feira, com a totalização de 5.488 votos válidos. Ao final, sagrou-se vitoriosa a Chapa 03 encabeçada por Inácio Krauss, atual vice-presidente da entidade.