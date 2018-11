Jeniffer Nascimento é a campeã da segunda temporada do ‘PopStar’. Atriz disputou a final do reality com mais cinco participantes

19/11/18 - 02:01:48

Jeniffer Nascimento é a grande vencedora da segunda temporada do PopStar! A atriz levou a melhor na final neste domingo, 18/11, depois de vencer João Côrtes na última rodada da competição, que antes foi disputada entre Malu Rodrigues, Mouhamed Harfouch, Renata Capucci e Sergio Guizé em três rodadas e que contou com show especiais.

Di Ferrero, Fafá de Belém, Manu Gavassi, Toni Garrido, Naiara Azevedo, Sandra de Sá, Marcos & Belutti, Preta Gil e o jornalista Artur Xexéu formaram os grandes nomes da bancada de especialistas da grande final. Como nos outros domingos, além dos votos dos especialistas, os talentos também receberam as estrelas da plateia interativa e do público de casa.

Fonte/foto: globo.com