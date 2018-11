Mãe especial que revolucionou a criação de um filho autista estará em Aracaju

19/11/18 - 17:02:56

Pela primeira vez, a escritora Aneida Fulsang estará em Aracaju para uma palestra e lançamento do livro “Autismo – Aprendendo a Aprender com Ejner”. O evento, promovido pelo Navegante Psi, acontecerá na próxima sexta-feira (29), no Delmar Hotel, localizado na orla de Atalaia, zona sul da capital, a partir das 19h.

No encontro com mães, terapeutas ocupacionais, psicólogos, médicos, professores, educadores, profissionais da área de saúde, educação inclusiva e estudantes em geral, Aneida Fulsang vai relatar a experiência de uma mãe e os avanços do filho de 12 anos, diagnosticado autista com severidade “nível 3 não verbal”.

Paraibana, com residência há 15 anos nos Estados Unidos, casada, mãe de três filhos, profissional do Comércio Exterior, atuava como fashion designer até o diagnóstico de autismo severo de Ejner. A partir de pesquisas, Fulsang passou a fazer análise do comportamento do filho e criou o programa individual chamado ejer4autism e a página do Facebook “Autismo: aprendendo a aprender com Ejner”.

O inédito lançamento da obra “Autismo – Aprendendo a Aprender com Ejner” em solo sergipano, integra o circuito de debates sobre o tema em capitais brasileiras e será o primeiro de uma série de três livros que trazem uma abordagem do autismo numa perspectiva familiar e profissional. No primeiro volume, uma discussão sobre o autismo e os métodos acerca do tratamento para ajudar famílias, profissionais e a sociedade em geral a entender o transtorno, melhorar a qualidade de vida do autista com experiências mais inclusivas.

Serviço:

O que: Lançamento do livro “Autismo – Aprendendo a Aprender com Ejner”

Quando: dia 29 de novembro, quinta-feira.

Onde: Delmar Hotel – Orla de Atalaia – Aracaju(SE)

Horário: 19 horas

Informações: (79) 998031009 / navegantespsi@gmail.com

Da assessoria