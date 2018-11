MNSL registrou 112 atendimentos durante o final de semana

19/11/18 - 10:08:08

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), gerida pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) através da Fundação Hospitalar de Saúde (FHS), assegurou atendimentos no período de 16 a 18 de novembro, a 112 pacientes, em sua maioria de baixa complexidade, sendo 57 internamentos, 55 atendimentos com altas. Destas, seis foram transferidas. É o que aponta a estatística do balanço da instituição, divulgada nesta segunda-feira, 19, com base em seus relatórios de produção.

De acordo com a gerente de Admissão, Adhara Shuamme Fraga, o final de semana a MNSL manteve a média de atendimentos de baixa complexidade, “porém, conseguimos quatro transferências durante o período, garantindo melhor assistência para a unidade, dento do nosso perfil’’, disse Adhara Shuamme.

No Centro Cirúrgico foram registrados 37 partos, quatro curetagens, uma cirurgia em recém-nascido (RN) e um registro de cirurgia obstétrica durante o final de semana, contou a gerente do Centro Cirúrgico, Camila Tâmara Farias Santos

PORTA ABERTA

Assim como todas as unidades inseridas no Sistema Único de Saúde (SUS), a MNSL funciona no regime porta aberta, prestando assistência À todas as pacientes de alto risco que dão entrada na unidade. Além das gestantes, a unidade ainda abre portas para gestantes atendidas pelo SUS que vem de outros estados.

A MNSL atende por 24h,e fica localizada na Avenida Tancredo Neves, nº 5.700. O telefone para contato é o 79 – 3225-8650.

Fonte e foto SES