Moradores de Riachuelo comemoram pavimentação asfáltica executada pelo Governo do Estado

Os riachuelenses não poupam elogios às obras de pavimentação asfáltica executadas pelo Governo de Sergipe por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano em parceria com o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe na sede do município, a 29 km da capital.

Tendo investimentos na ordem de R$ 568.603,58, provenientes do Programa de Apoio ao Investimento dos Estados (Proinveste), os serviços contemplaram 17 logradouros entre ruas, travessas, praças e avenidas, nas quais foram utilizadas 1.952,47 toneladas de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), modificando por completo as vias da cidade.

Totalmente transformadas pelas obras, as Avenidas Messias Marinho, Ozires Abreu Silveira, ruas Aguiar Garcez, B, Bela Vista, C, Cícero do Prado Franco, da Cohab, da Salinas, Dom José Tomás, Eduardo Vieira de Andrade, Paulino Cardoso, Santa Cruz, Santa Maria, Vitória, a Praça Dr. José Carlos Silva e a Travessa Jorge Porto em nada lembram as antigas vias com calçamento danificado e desníveis, e deixaram a bucólica cidade cortada pela Rodovia SE 245 com um novo aspecto.

Aprovação

Mesmo residindo em uma via não contemplada pela intervenção, Tainá Correia Vieira se mostra satisfeita com o asfalto. “Além de deixar mais bonita e prática para os pedestres e carros trafegarem, a pavimentação acabou de vez com os buracos nas ruas, principalmente em épocas de chuvas. A aprovação da obra pelos moradores é geral”, conta a estudante de 22 anos, moradora da Rua Wendell Cardoso.

Há dois anos proprietário de uma lanchonete na Rua B, Tiago Hora, declara que a pavimentação era um desejo antigo de todos. “A pavimentação em paralelo estava muito irregular e causava diversos incômodos. As benfeitorias do asfalto são várias, entre elas, o novo visual que uma rua asfaltada proporciona e também a durabilidade. A satisfação de quem mora aqui e ainda de quem freqüenta o meu estabelecimento é citado frequentemente”, revela o comerciante de 40 anos.

Segundo o secretário estadual da infraestrutura, Valmor Barbosa, a pavimentação proporciona uma gama de resultados. “O governador Belivaldo Chagas não tem medido esforços para presentear os sergipanos com esse tipo de obra. Em Riachuelo foram 2,79 km de logradouros asfaltados e a execução em vias que não dispunham de tão importante serviço, sendo que nos próximos dias executaremos a sinalização horizontal em todos eles. Além de mudar o aspecto da cidade, a pavimentação asfáltica valoriza os imóveis, amplia a segurança dos pedestres e aumenta a durabilidade de veículos automotores, uma vez que circulando em vias asfaltadas, os serviços de alinhamento e balanceamento dos mesmos tornam-se esporádicos e, sobretudo, eleva a auto-estima dos moradores e melhora a sua qualidade de vida, pois, põe fim à poeira e lama em frente às suas residências”, enfatiza.

