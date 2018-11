Para Bittencourt, Plano Municipal para a Infância e Adolescência fortalece Políticas Públicas

Na manhã desta segunda-feira, 19, o vereador Professor Bittencourt (PCdoB) participou do “Seminário para Construção e Elaboração de Propostas para o Plano Municipal para a Infância e Adolescência”, promovido pela Prefeitura de Aracaju, através das Secretarias Municipais da Assistência Social e da Educação, em articulação com as demais pastas. O evento contou com as presenças da prefeita em exercício, Eliane Aquino, e membros das Secretarias Municipais, da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju) e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

O seminário integrou ações do programa Prefeito Amigo da Criança, da Fundação Abrinq, que tem como foco fortalecer Políticas Públicas de construção de um planejamento estratégico para ações que garantam a proteção e o desenvolvimento de todas as crianças e adolescentes de Aracaju.

“Isso é inclusão e assistência social. A Prefeitura se preocupa com nossas crianças e sabe que é na base que podemos atuar para construir um futuro digno a elas. A elaboração do Plano Municipal é a prova do comprometimento da gestão para consolidar todos os projetos que garantam qualidade de vida aos nossos pequenos aracajuanos diante do diagnóstico da equipe da Secretaria Municipal da Assistência Social, através do Observatório Social, que aponta as diversas condições em que vivem crianças e adolescentes em Aracaju”, explicou Bittencourt.

Ainda na visão do parlamentar, o trabalho em conjunto das Secretarias continuarão para o êxito do Plano, levando muitos benefícios para as crianças, adolescentes e suas famílias. “É preciso cada vez mais garantir todos os direitos aos cidadãos aracajuanos. A Prefeitura vem fazendo o dever de casa no âmbito da saúde, da educação e da assistência. Parabenizo o prefeito Edvaldo Nogueira, a vice-prefeita Eliane Aquino, a secretária da Assistência Social, Rosane Cunha, a secretária da Educação, Maria Cecília Leite, e todos os profissionais dedicados para atender sempre melhor as nossas crianças”, ressaltou Bittencourt.

Fonte e foto assessoria