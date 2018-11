PC PRENDE IRMÃOS APÓS FURTO A JOALHERIA NO INTERIOR DO ESTADO

19/11/18 - 09:30:31

Policiais civis prenderam Jeferson Santos da Silva, o Novinho, no sábado, 17, no município de Nossa Senhora da Glória, pelo furto a uma joalheria da localidade. De acordo com levantamentos, o infrator, em parceria com uma irmã adolescente, subtraiu bijuterias de uma loja localizada no centro comercial da cidade.

Depois do crime, o proprietário do estabelecimento foi à Delegacia de Glória e, após breve levantamento de informações, os policiais encontraram e abordaram a dupla ainda no Centro de Glória. Com os suspeitos, os agentes apreenderam os objetos furtados e os irmãos foram encaminhados à delegacia local.

Na unidade da Polícia Civil, foi lavrado o flagrante por crime de furto qualificado contra Jeferson. Segundo levantamentos policiais, Novinho foi preso no ano de 2017 também por furto, na capital sergipana.

SSP