POLICIA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE PRENDE AUTOR FURTO

19/11/18 - 05:05:15

Na noite desse Domingo (18) por volta das 23h, a Polícia Municipal de Rosário do Catete foi informada por populares de uma movimentação estranha no clube recreativo Municipal, o Grupo de Operações Táticas foi ao local confirmou a falta de uma Pia inox de 2,20m, em ato contínuo a equipe realizou buscas localizando o suspeito na rodoviária do município.

O autor informou onde vendeu a Pia conduzindo a equipe ate a casa de individuo conhecido como Gabriel morador das proximidades da “antiga Leste” o qual ao perceber a chegada da viatura evadiu-se pelo quintal! O objeto furtado foi encontrado no quintal do Gabriel.

O autor foi identificado como João Paulo Alves de Lima ex-presidiário atualmente morador da Agrovila, onde é suspeito de cometer furtos em residências.

Diante dos fatos o autor foi conduzido para delegacia onde permanecerá a disposição da justiça.

Fonte e foto assessoria