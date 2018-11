Programação do Fest Verão Sergipe 2019 será anunciada nessa terça

19/11/18 - 09:35:56

Nessa terça-feira (20/11), a Augustus Produções receberá a imprensa sergipana, autoridades politicas, representantes do trade turístico e de órgãos públicos em torno do lançamento da quinta edição do Fest Verão Sergipe. Na ocasião, será apresentada a nova logomarca e a programação da festa, que acontecerá nos dias 18 e 19 de janeiro de 2019.

O evento ocorrerá na Praça de Alimentação Mar, do RioMar Shopping, às 18h30, e contará com a presença vip de Lore Improta e de outros artistas.

Serviço:

Assunto: Lançamento do Fest Verão Sergipe 2019

Local: Praça de Alimentação Mar do RioMar Shopping

Endereço: Bairro Coroa do Meio

Data: 20/11/2018 (Terça-feira)

Horário: 18h30

Assessoria de Imprensa