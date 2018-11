Solidariedade e irreverência do grupo Doutolhaços marcam abertura da ‘Semana do Doador’

19/11/18 - 16:23:24

Doadora de sangue há 25 anos, a funcionária pública Kátia Betânia Gomes renovou mais uma doação nesta segunda-feira, 19, durante o primeiro dia de atividades da Semana do Doador. “Ajudar é algo que faço questão de praticar, por isso sou doadora de sangue, de órgãos e espero um dia ser compatível para doar minha medula óssea”, declarou satisfeita após finalizar sua doação, na sala de coleta do Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose).

Para Daniela dos Santos, a doação é um compromisso que mantém regularmente de quatro em quatro meses. “É importante a gente compreender que hoje ajudamos pessoas desconhecidas, sejam doentes ou acidentados, e, amanhã, pode ser um familiar ou um amigo que esteja precisando”, disse a doadora do sangue O positivo.

Ainda durante a manhã na recepção da unidade, o grupo Doutolhaços transmitiu a mensagem da importância da doação de sangue de forma lúdica ao dialogar e brincar com os voluntários que aguardavam passar pelos serviços de pré-triagem, triagem clínica e sala de coleta. Em outro espaço da unidade, servidoras e doadoras aproveitaram para realizar limpeza de pele e fazer maquiagem.

“Essa semana foi preparada para homenagear os doadores pelo seu dia, comemorado no próximo domingo, 25 de novembro, Dia Nacional do Doador de Sangue”, informou a gerente de Captação, Josceline Souza ao acrescentar. “Também é um momento de descontração para que os doadores e doadoras entendam a relevância do ato praticado por todos que tiram um pouco do seu tempo para vim ao Hemocentro, ajudar a salvar vidas”, destacou a gestora.

O primeiro dia também foi de solidariedade para a campanha ‘Corrente do bem, amigos de Tuca’, organizada pelo vereador Anderson Santos da Silva. “Sou doador de sangue regular e vejo esse gesto como um ato de amor. Por isso, reuni algumas pessoas da minha equipe de trabalho e convidei outros amigos para se juntar a essa ação. Vamos inserir a doação em nosso calendário para juntar o grupo numa ação do bem e colaborar com o serviço sempre”, ressaltou.

Gabriel Brandalline Santos é doador universal, seu sangue é O negativo. Ele contribuiu com a doação através da iniciativa do amigo. “Já sou doador e acho muito importante ajudar. Aproveitei a campanha para vir, sei que meu sangue é importante para todos”, disse. No mesmo grupo a voluntária, Stephany do Nascimento Alves, realizou um desejo antigo, fazer a primeira doação de sangue. “Já havia tentado outras vezes, mas não conseguia doar, por causa da pressão muito baixa. Hoje estou feliz, realizei um sonho”, destacou a nova doadora.

Programação

As ações da ‘Semana do Doador’, prosseguem ao longo desta semana. Na terça-feira, 20, tem acontece visita técnica realizada por alunos do curso técnico em enfermagem da Fundação São Lucas; Quarta-Feira, 21, tem palestra de sensibilização sobre a importância do ato de doar sangue regularmente no Tribunal Regional Eleitoral (TRE); Quinta-Feira, 22, a equipe do Hemose realiza uma coleta externa de sangue TRE e na Sexta-Feira, 23, o hemocentro encerra a programação com a recepção, apresentação de bandas e corais para celebrar o Dia Nacional do Doador de Sangue.

