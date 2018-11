Suburbia recebe tributo “Exagerado” nesta sexta-feira dia 23

19/11/18 - 06:45:21

Nesta sexta-feira, 23 de novembro, Aracaju vai receber uma festa memorável. Valério Araújo, o cover oficial de Cazuza, vai se apresentar no Suburbia com o tributo “Exagerado” para relembrar os grandes sucessos do artista. O show de abertura fica por conta da Banda Club 80 e nos intervalos o Dj Flashback, a partir das 22h.

Conhecido como Valério Cazuza, o cantor comanda o grupo “Os Imortais” há mais de 10 anos e faz tributo a Cazuza por todo o país. Sua semelhança com o cantor impressiona e já rendeu a ele até participação no Domingão do Faustão no quadro Ding Dong interpretando Cazuza.

O valor do ingresso no primeiro lote é R$ 30 e os bilhetes estão à venda na loja Hitz (Shopping Jardins) e na Auto Peças Macedo (Av. Hermes Fontes e Siqueira Campos). O Suburbia fica na Rua Pedro Mandarino, nº 130, bairro Coroa do Meio. Para mais informações o contato é o (79) 9.9996-6555.

FM assessoria