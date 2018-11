Vice-prefeita de Itabaiana é notificada e toma posse nesta terça-feira

19/11/18 - 12:06:54

A vice-prefeita do município de Itabaiana, Carminha Mendonça (PSC) já foi notificada através de ofício e assume a prefeitura nesta terça-feira (20). O oficio assinado pelo presidente da Câmara, vereador José Teles, foi entregue neste domingo (18) para a assessoria da vice-prefeita, convocando-a para ser empossada.

Durante a sessão ordinária que ocorrerá amanhã, o presidente da Casa vai anunciar a vacância do cargo, por conta da prisão do titular, Valmir de Francisquinho, que continua recolhido no Presídio Militar, onde aguarda o julgamento de um pedido de habeas corpus.

Caso o TJ acate o pedido, Valmir de Francisquinho continuará à frente do executivo itabaianense.

Matéria atualizada para correção de informações. A redação errou quando informou que a vice prefeita não havia sido localizada