CÂMARA APROVA 19 PROPOSITURAS NA SESSÃO DESTA TERÇA

20/11/18 - 13:46:17

por Leilane Coelho

Os vereadores da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) aprovaram na manhã desta terça-feira, 20, durante a votação da Pauta do Dia um total de 19 proposituras sendo cinco Projetos de Lei, um Requerimento e 13 Moções.

Dentre os Projetos de Lei aprovados em 2º votação, estava o de nº 19/2018, de autoria de Emília Corrêa (Patriota), que dispõe sobre a acessibilidade e adequação das calçadas no município de Aracaju. Outro Projeto de Lei, também de autoria da vereadora Emília Corrêa, foi o de nº 26/2018 que obriga os estabelecimentos comerciais supermercados, hipermercados, atacados e congêneres, instalados no município de Aracaju a entregar sacolas plásticas bio degradáveis ao consumidor final.

O único Requerimento presente na Pauta do Dia é de autoria do vereador Iran Barbosa (PT) e requere à mesa que seja convocada e realizada uma Audiência Pública no dia 29/11 para tratar sobre a tarifa do transporte coletivo na cidade de Aracaju e região metropolitana.

Durante a pauta, também foram aprovadas 13 moções, sendo uma do Professor Bittencourt (PCdoB) que concede aplausos ao Colégio Ideal em virtude da realização do evento de ‘amor à pátria’; uma de vários vereadores que presta solidariedade ao senhor Wilson Melo, gerente administrativo da Avosos, pelo falecimento de Tia Rute; nove do vereador Lucas Aribé (PSB) destinada a diversas pessoas pelo empenho na execução da 6º Semana Aracaju Acessível; uma da vereadora Kitty Lima (Rede) para o projeto ‘Mãos que ajudam’ pela atuação junto às escolas públicas realizando mutirões de limpeza; e uma do vereador Fábio Meireles (PPS) que concede aplausos ao ‘Seminário Teológico Batista Sergipano’.

Foto César de Oliveira