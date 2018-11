Carminha Mendonça afirma que “a prefeitura pode ser um campo minado”

20/11/18 - 07:05:02

A vice-prefeita do município de Itabaiana, Carminha Mendonça (PSC), que toma posse como titular às 11 horas desta terça-feira (20), afirma que a “administração pode ser um campo minado” e que o prefeito Valmir de Francisquinho (PR) fez uma lavagem cerebral nos servidores que segundo ela, eram impedidos de conversar com a oposição.

Carminha Mendonça disse que não esperava assumir “dessa forma” e que não sabe se administrará por “duas horas, dois dias ou o restante do mando que falta dois anos e quarenta dias”, disse a nova prefeita afirmando que “a administração pode ser um campo minado, mas não é um corpo estranho”, afirmando que na gestão passada participou da administração, quando assumiu uma secretaria.

Ela informou que ainda hoje irá pedir um relatório a todas as secretarias para saber qual a real situação do município e que a primeira “coisa a ser feita é reabrir o mercado e o matadouro. Vou administrar a coisa pública e tenho confiança naqueles que nos elegeram”, disse Carminha em entrevista ao radialista Narcizo Machado, no jornal da Fan.

O que chamou a atenção na entrevista da prefeita, foi a afirmação feita por ela ao dizer que “não tivemos acesso a nada como também os funcionários não podiam falar com a gente. Parece até que o prefeito fez uma lavagem cerebral nas pessoas”, lamentou Carminha dizendo ainda que “ele era um pessoa que frequentava nossa casa, era de dentro de nossa casa e de repente ficou dessa maneira”.

Carminha explicou que embora sendo vice de Valmir, ela não tinha acesso a nada da administração e que agora, ao assumir, acredita que terá apoio dos servidores para dar continuidade ao governo.

Munir Darrage