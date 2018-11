CRESS Sergipe participa de curso de Capacitação sobre o projeto Ética em Movimento

O CRESS Sergipe participou da 16a. Edição do Curso de Capacitação para Agentes Multiplicadores/as do Ética em Movimento, em São Paulo. Realizado anualmente pelo CFESS, o curso tem o objetivo de promover o debate e a reflexão numa perspectiva formativa dos assistentes sociais das Comissões de Ética e Direitos Humanos (CEDH) do CFESS e dos CRESS, sobre a natureza histórica e política de ética social e profissional e sobre os direitos humanos.

Com uma carga horária de 64 horas, o curso foi coordenado pela CEDH/CFESS e foi dividido em quatro módulos: Ética e história; Ética e trabalho profissional; Ética e direitos humanos; e Ética e instrumentos processuais.

Os módulo foram, respectivamente, ministrados pelas professoras Lúcia Barroco (PUC-SP), Cristina Brites (UFF/Rio das Ostras), Silvana Mara de Morais dos Santos (UFRN) e Sylvia Terra (assessora jurídica/CFESS).

Temas como mediações morais e vida cotidiana, questão social, conservadorismo e irracionalismo, concepções de direitos humanos, desafios éticos face à defesa Intransigente dos direitos humanos, entre outros, além de possibilitar um debate sobre o atual Código de Ética Processual foram alguns dos assuntos abordados no curso.

“O evento foi um momento importante de formação, na perspectiva de preparar multiplicadores locais para a realização do Ética em movimento em cada um dos estados. O CRESS Sergipe realizará o curso para assistentes sociais da base, funcionários do CRESS e conselheiros“, explicou o conselheiro do CRESS Sergipe, André Dória, que representou o conselho no evento em São Paulo.

