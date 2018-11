EMGETIS NÃO PAGOU O TICKET ALIMENTAÇÃO, CONFORME PROMETEU, DIZ SERVIDOR

20/11/18 - 16:30:00

Os servidores da Emgetis continuam na bronca por ainda não terem recebido o ticket alimentação, que segundo a assessoria do governo do estado seria pago até esta terça-feira (20). No último dia 13, um funcionário da Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação (Emgetis) entrou em contato com a redação para denunciar a falta de pagamento.

Na tarde desta terça-feira, o mesmo trabalhador enviou um e-mail para informar que o ticket ainda não foi liberado.

Veja o desabafo do servidor:

“De acordo com a matéria publicada nesse site em 13/11 às 14:18h, intitulada “TICKET ALIMENTAÇÃO DA ENGETIS SERÁ PAGO NO PRÓXIMO DIA 20″, a Assessoria teria informado que o pagamento seria feito no dia 20/11. Acontece que até este momento, no final da tarde do dia 20, não foi efetivado o referido pagamento, tampouco o Setor Financeiro sabe informar quando será efetuado. Mais uma vez salientamos que trata-se de verba alimentar e que para muito empregados o valor representa mais de 20% da remuneração líquida. Pedimos um pouco mais de atenção dos gestores e de humanidade ao Governo do Estado”.