Famílias são beneficiadas com ações de combate a seca em Macambira

20/11/18 - 15:08:09

Desde o dia 3 de novembro, quando os efeitos da seca se agravaram em Sergipe, mais de 156 famílias já foram beneficiadas com o abastecimento de água, para consumo humano e para o gado, pela Prefeitura Municipal de Macambira. Toda a operação é realizada com carros-pipas e custeada com recursos próprios.

Contudo, além da distribuição de água, o prefeito Luciano de Vital também tem realizado visitas as comunidades rurais do município para viabilizar a realização de obras que de fato amenizem os efeitos da estiagem. Na última segunda-feira (19), por exemplo, o gestor macambirense visitou os povoados Lagoa Seca, Cruz das Almas e Tapera.

Na ocasião, Luciano providenciou a limpeza dos tanques e poços públicos, além de ordenar a realização de reparos em algumas caixas d’água espalhadas pela zona rural do município. “Estamos viabilizando, através de processo licitatório, a troca de algumas caixas d’água dos poços artesianos de 5 mil litros para 10 mil litros, para atender melhor essas comunidades. E todos esses esforços representam o nosso comprometimento com o povo, porque, quando fizemos o Orçamento Participativo, as pessoas disseram que queriam água nos seus povoados. Então, em 2019, vamos trabalhar maciçamente para dar uma qualidade de vida melhor para elas”, anunciou o gestor.

Atenção garantida e reconhecida

Enquanto visitava o povoado Lagoa Seca, a aposentada de 62 anos, Teresa dos Santos, elogiou a postura do prefeito e sua equipe frente aos efeitos da seca. “Acho que essa atenção que o prefeito tem dado as nossas comunidades muito boa, porque nós temos problemas que precisam ser vistos pelo poder público e ele enquanto prefeito tem feito a sua parte”, destaca a aposentada. Em resposta, Luciano afirmou que “isso é a Prefeitura Macambira cuidando do seu povo”.

Secretaria Municipal da Comunicação de Macambira