Feirão Limpa Nome começou nesta segunda-feira, dia 19 novembro

20/11/18 - 10:22:04

Teve início, nesta segunda-feira, 19, o Feirão Limpa Nome, uma rica oportunidade de negociação para quem tem dívidas com a Energisa, DESO, Banese, Banese Card e GBarbosa.

Em parceria com o Tribunal de Justiça (por meio do Nupemesc), CDL e a Universidade Tiradentes, as empresas estarão atendendo até o dia 23, das 8h às 16h, no Cejusc da Unit, localizado na rua Lagarto.

No caso da Energisa, condições especiais serão disponibilizadas aos clientes, a exemplo de parcelamento em até 12 vezes, sem multa e sem juros de mora, com entrada mínima de 10% do valor. No caso de pagamento à vista, todos os encargos serão retirados.

Terão direito à negociação os clientes das classes residencial, comercial, industrial e rural.

Segundo o gerente de serviços comerciais da Energisa Wellington Aranha, o Feirão Limpa Nome é uma excelente oportunidade que os clientes têm de quitar seus débitos e colocar suas contas em dia.

Por André Brito