PPS: MEMBROS EMITEM NOTA DE REPÚDIO POR DECLARAÇÕES DE KITTY

20/11/18 - 09:53:30

A fusão do PPS com a Rede em Sergipe começa com “arranhões” entre a deputada eleita Kitty Lima e membros históricos do partido

Membros do PPS estão na bronca por conta das declarações feitas pela deputada estadual eleita Kitty Lima, ao afirmar que “não estarei no mesmo ambiente de membros que estão acostumados a negociatas”, disse a vereadora.

Na manhã desta terça-feira (20), membros do partido emitiram uma nota de repúdio e pedem que a parlamentar se retrate. “Cobramos da Deputada Kitty Lima o respeito ínsito aos integrantes do partido”.

Veja o que diz a nota:

Em virtude das recentes declarações proferidas pela Deputada Kitty Lima, as quais foram dirigidas ao Partido Popular Socialista de Sergipe (PPS/SE), bem como às lideranças e organizações políticas, vimos, por meio desta nota, manifestar total repúdio às malfadadas declarações, as quais soaram desrespeitosas e antidemocráticas. Isso porque, a Deputada, quando questionada na rádio Xodó, de Nossa Senhora do Socorro, sobre a possível fusão da Rede com o PPS, publicada, inclusive, por Ferreira Filho no site on-line RabiscosFF, nos seguintes termos:

Kitty Lima e as fusões

Questionada sobre a possível fusão da Rede com o PPS, a parlamentar lamentou o fato da sigla não ter atingido a chamada cláusula de barreira e disse que a postura do partido será mantida. “Aqueles que querem manter as práticas da velha política, podem arrumar as malas. Não estarei no mesmo ambiente de membros que estão acostumados a negociatas”, afirmou. A entrevista foi concedida para o Jornal da 89 na Rádio Xodó de Nossa Senhora do Socorro.

Os membros do PPS/SE, a bem da verdade, foram atacados pelas declarações da Deputada, já que esta afirmou, categoricamente, “que não estaria no mesmo ambiente de membros que estão acostumados com negociata e que aqueles que quiserem manter as práticas da velha política que arrumem as malas”.

O PPS/SE, como todos sabem, é composto de homens e mulheres de bem, íntegros, que pensam no futuro de Sergipe e do país, compactuando dos mais prestimosos valores morais e éticos que a sociedade merece.

Nossa indignação aumenta ainda mais quando constatamos que tal ato foi proferido por uma Deputada eleita pelo povo, a qual atacou sobremaneira os membros do partido, de modo sorrateiro. Ao contrário do que afirmou a Deputada, comprovando, pois, a idoneidade do partido, é que nas eleições deste ano, o PPS/SE elegeu dois deputados, democraticamente, atigindo, aproximadamente, 50 mil votos e a nona colocação dentre os partidos que mais cresceram em Sergipe.

Cobramos da Deputada Kitty Lima o respeito ínsito aos integrantes do partido, pois eventuais declarações desse tipo só prejudicam o bom debate, dotado de racionalidade e sensatez, além de ter sido desrespeitoso aos integrantes dos PPS/SE.

Nós, enquanto integrantes do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA/SE, assinamos essa nota de repúdio, ao mesmo tempo que nos ofertamos nossa solidariedade aos integrantes, companheiros e companheiras da Diretoria do PPS/SE, e demais filiados presentes nas lutas do povo sergipano. Não vamos nos intimidar com essa postura anti-democrática.

Itamar Santana

Secretário Geral PPS/SE

Thieryson Santos

Secretário de Articulação Política do PPS/SE.

Pedro Henrique Coutinho

1• Secretário do PPS/SE

Jorge Oliveira

Presidente do Diretório Municipal de Divina Pastora

José Augusto

Mario Trindade

Presidente do Diretório Municipal de São Cristóvão.

Marcia Brito

Vice-presidente do Diretório Municipal de Aracaju.

Munir Darrage