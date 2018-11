No Dia Mundial em memória às vítimas de acidente de trânsito, DTTU realiza diversas

20/11/18 - 11:40:37

O terceiro domingo do mês de novembro é mais que uma data no calendário, é um momento de reflexão, para lembrar que em todo momento várias pessoas ao redor do mundo morrem ou ficam feridas por causa de imprudências no trânsito.

Domingo, 18, foi o Dia Mundial em Memória das Vítimas do Trânsito, mas o Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos de Lagarto (DTTU) irá realizar durante toda a semana ações para conscientizar a população no afã de um trânsito sem violência.

A primeira já ocorreu na noite deste domingo no Espaço Entre da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os agentes contaram com a participação e depoimento de dona Hellen Dias, que perdeu seu filho em um acidente automobilístico.

Atentem-se à programação

Na manhã desta terça, 20, agentes estarão promovendo uma blitz educativa na Praça Sílvio Romero e no cruzamento das ruas Laudelino Freire e Lupicínio Barros, no centro.

Vale destacar que o órgão atua em parceria com diversas denominações religiosas.

Quarta-feira, 21, a ação ocorrerá na Igreja Assembleia de Deus, na Avenida Augusto Franco, em um culto especial a partir das 19h30.

Quinta-feira, 22, na Igreja do Rosário, a partir das 19h.

“Participe e ajude a disseminar esta causa que é de todos nós. Os cidadãos e cidadãs precisam refletir sobre suas atitudes no trânsito, seja como motorista ou pedestre, todos nós devemos adotar comportamentos responsáveis, para assim diminuir os números alarmantes de mortes no trânsito” esclareceu o secretário municipal da Ordem Pública e da Cidadania, Adelson Ribeiro.