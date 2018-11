SERVIDOR DA EMGETIS DIZ QUE GESTOR COMETEU ATO “INAPROPRIADO”

20/11/18 - 17:15:07

Um suposto favorecimento a um servidor que aderiu ao Plano de Desligamento Incentivado (PDI) da Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação (Emgetis), está sendo denunciado por outro servidor que alega que o benefício teria sido concedido “fora do prazo estabelecido em regulamento, Ezio Faro, Presidente ordenador de despesas da Emgetis, paga PDI (Plano de Desligamento Incentivado) a funcionário M. A. F. C, irmão da deputada do PDT”.

Segundo o denunciante, “o referido irmão e outros funcionários de forma intempestiva (fora do prazo) solicitaram adesão ao PDI, mas de forma estranha, apenas o pedido do referido irmão da deputada não foi à PGE para parecer jurídico e foi imediatamente paga sua rescisão e assim, foi o único a conseguir êxito”.

O servidor afirma que “é o total descaso com o dinheiro público. Para agradar a Deputada, Ezio Faro, passa por cima de tudo e comete ato que fere ao Princípio da Impessoalidade, onde todos os cidadãos devem ser tratados da mesma forma”.

Ao final da denúncia ele questiona: “qual a desculpa deste ato inapropriado a um gestor público, que deve sempre ter o cuidado com a “coisa pública?”.

Munir Darrage