SERVIDOR EM PRIMEIRO LUGAR

20/11/18 - 00:12:57

DIÓGENES BRAYNER –plenario@faxaju.com.br

O governador Belivaldo Chagas (PSD) não fala sobre política agora. Sabe que não é momento de tratar sobre isso. O bloco que esteve com ele na disputa pelo Governo, também está consciente de que o momento é para organizar toda a estrutura, para que ele reassuma em melhor situação e em condições de realizar projetos que mostrem mudanças e novos propósitos. Belivaldo fará o pagamento dos dois últimos salários do ano e é possível que aperte o cinto porque o servidor estará em primeiro lugar.

Quanto à formação do secretariado ainda não se fala sobre o assunto. Só ns bastidores. E mais: nenhum CC será nomeado sem o aval do governador, que vai administrar o bem público com o mesmo cuidado que faria se fosse seu. Não haverá exageros e já se vislumbra redução na locação de veículos, principalmente de carros de luxo, quando veículos de médio porte resolvem o problema de transporte. O objetivo, lógico, é colocar o Governo na linha já nos primeiros meses, para oferecer mudança ampla na administração no primeiro ano.

Tem recebido políticos, e não pode ser diferente, mas evita que o assunto tenha o tom de interesses naturais na formação de quadros. Isso ficará para depois. O imediato é ter a consciência de que há problemas mais relevantes a resolver, principalmente na questão econômica e financeira, para que Sergipe se engaje entre os Estados que dão certo e revele isso nos atos e ações. Quem imaginar um Governo entregue a auxiliares sem a presença do chefe do Estado é bom tirar o “cavalinho da chuva”, porque isso não vai acontecer.

Esta semana Belivaldo vai a Brasília e reúne-se com colegas do Nordeste. Vão discutir a situação de todos, principalmente no que se refere a repasses do Governo Federal, para que os Estados da região avancem no desenvolvimento econômico e social, principalmente no setor primário, onde a seca se mostra avassaladoura. E não pode haver conversas diferentes, porque o Nordeste perdeu o poder de atrair inclusive indústrias, que abandonaram e empobreceram ainda mais a região.

O Nordeste precisa bater firme na mesa reconquistar o desenvolvimento nos segmentos importantes da economia brasileira.

VIAGEM PARA REUNIÕES

O governador Belivaldo Chagas viaja hoje a Brasília para reuniões junto a setores do Governo Federal e busca de recursos em Ministérios.

Só vai retornar na próxima sexta-feira.

ENCONTRO DE GOVERNADORES

Amanhã, Belivaldo Chagas terá encontro com demais governadores eleitos e reeleitos do Nordeste para definir ações em conjunto e expor dificuldades da região.

Logo após será divulgado um documento sobre o Nordeste.

SENTEM-SE DIFICULDADES

Nenhum governador que toma posse dia 1º de Janeiro fará mudanças profundas na estrutura de seus Estados, porque vai esperar qual o traçado do Governo Federal.

Já há desconfiança de que Bolsonaro não fará o que cumpriu.

UMA BOA NOTÍCIA

De acordo com o Estadão, o Governo Bolsonaro pretende tirar Estados e municípios do buraco, repassando-lhes de 10% a 15% do que for arrecadado no megaleilão do pré-sal.

A estimativa é que o megaleilão levante R$ 100 milhões.

ALESSANDRO NÃO FALA

O senador eleito Alessandro Vieira não quer falar sobre questões que envolvem sua filiação ao PPS e insiste em ignorar o presidente regional do partido, Clóvis Silveira.

Bota sua banca e diz que o assunto vem sendo discutido em Brasília.

AINDA EM DÚVIDA

Na realidade o senador eleito Alessandro Vieira discute com o PPS, mas também vem sendo assediado por outros partidos, como o Avante e o Podemos.

Tem tempo para uma definição e usa o mandato adquirido como boa arma.

IMPACTO NAS DESPESAS

Governador Belivaldo Chagas solicitou do secretário do Planejamento, Rosman Pereira, um estudo de impacto na economia dentro da estrutura atual.

Já projeta uma redução real de gastos no Estado.

QUESTÕES POLÍTICAS

Um analista político vê nesse início de birra entre o PT e o PCdoB a provocação de uma discussão para as eleições de 2020 com os dois partidos na cabeça de chapa.

– O PT quer indicar o vice de Edvaldo na disputa pela reeleição.

SÓ PARA PROTEGER

O PT pensa, com isso, em proteger a candidatura do senador eleito Rogério Carvalho ao Governo do Estado em 2022, que é um dos seus objetivos.

Mandato que Edvaldo Nogueira também pretende disputar.

BOA EXPECTATIVA

Os advogados de Luciano Bispo (MDB) na expectativa de que dê tudo certo na decisão do STF e que ele seja diplomado para um novo mandato.

Luciano vai esperar o resultado naturalmente com ansiedade.

A FUTURA BANCADA

A Assembleia Legislativa terá uma bancada governista a partir de fevereiro de 2019, com 16 deputados. Dois ficarão independentes e seis de oposição.

Um dos oposicionistas não será radical contra o governador.

QUESTÃO DE VALMIR

O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PR), não retorna ao mandato rápido agora. Mesmo assim há expectativa de que a liberdade aconteça nesta terça-feira.

Há chances dos dois funcionários deixarem o presídio primeiro.

LUCIANO TOMA POSIÇÃO

O deputado estadual reeleito Luciano Pimentel (PSB) pediu a exclusão da Executiva Estadual do seu partido em Sergipe e não é mais o vice-presidente da sigla.

Luciano também avisou que não disputará mais mandato pelo PSB

PODE SER INDEPENDENTE

Luciano Pimentel terá um comportamento de absoluta independência política durante o seu novo mandato parlamentar, porque sentiu que a sigla ficou indiferente a ele.

Luciano foi o único candidato do PSB a se eleger.

RODRIGO NÃO É LIDERADO

O deputado estadual eleito Rodrigo Valadares (PTB) avisa que não é liderado nem por “Eduardo Amorim e nem pelo senador Antônio Carlos Valadares”.

– Estou na oposição por ser contra o Governo Belivaldo, disse.

TENTAR FORMAR UM GRUPO

Rodrigo Valadares disse que vai procurar montar o seu grupo político e buscar parcerias, mas sem que “fiquemos tutelados a ninguém”.

– A política é dinâmica e há necessidade de renová-la, disse.

AINDA SEM CONVERSA

Deputados que tendem a ser oposição na próxima legislatura disseram ontem que não houve ainda alguma conversa definitiva para escolha da liderança da bancada.

– Georgeo pode ser de novo, mas pesa contra ele o fato de ser da Rede.

VALADARES EM BRASÍLIA

O deputado federal Valadares Filho está em Brasília e participa das sessões plenárias. Depois fará uma viagem para descansar e vai tratar de política mais à frente.

Quer reorganizar o partido e formar um bloco mais amplo de oposição.

Notas

Sebrae bate o martelo – Já foi batido o martelo sobre a nova Diretoria Executiva do Sebrae para os próximos quatro anos: Paulo do Eirado Dias Filho será o superintendente. Eduardo Prado de Oliveira Júnior será o Diretor Financeiro, o atual superintendente, Emanoel Sobral, será diretor técnico.

0x0

Emenda canal de Xingó – O senador Valadares (PSB) divulgou ontem que a Bancada Federal de Sergipe aprovou, com a assinatura de todos os senadores e deputados, 15 emendas ao Orçamento da União. As impositivas são as seis últimas. Na relação de emendas inclui R$ 100 milhões para o Canal de Xingó.

0x0

Qualquer coisa serve – Medico Rilton Moraes retuitando o colega Luiz Flávio Prado: Só observo os milhões de especialistas em saúde pública defendendo os médicos que não precisam provar que são médicos. Para os meus, médicos de qualidade, para os pobres qualquer coisa serve! Tá “serto”!

0x0

Igualdade racial – Deputado Ana Lúcia diz: Emblemático. 13 anos após Marcelo Déda sancionar a lei que instituiu o Conselho Municipal de Participação e Promoção da Igualdade Racial, participei da cerimônia de posse dos conselheiros com a prefeita em exercício e minha companheira de partido, Eliane Aquino.

0x0

Exame da Enade – Estudantes que participarão do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) do próximo domingo têm até quarta-feira para preencher o Questionário do Estudante. Assim como a participação na prova, o preenchimento do questionário é requisito para colação de grau.

0x0

Haddad se torna réu – A Justiça de São Paulo tornou réu o ex-prefeito Fernando Haddad (PT), acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O petista teria pedido R$ 3 milhões da UTC Engenharia, por meio do ex-tesoureiro petista João Vaccari Neto, para quitar dívidas de campanha com a gráfica do ex-deputado da legenda Francisco Carlos de Souza.

Conversando

Eliane Aquino – Iniciei esta segunda tratando de um tema que é muito especial para mim: políticas públicas voltadas ao desenvolvimento de crianças e adolescentes.

Na marra – A Rede deu uma mostra de que era bem comportada até eleger um senador. Agora se lança e toma o PPS na marra.

Mais um fracasso – Muitos eleitores de Jair Bolsonaro desconfiado de que ele será apenas mais um fracasso ao assumir a Presidência da República.

A vereador – Tem candidato de médio porte que perdeu eleição para deputado estadual que já está pensando em disputar mandato de vereador.

Com antecedência – Também tem prefeitos de cidades de médio porte de Sergipe que está em conversa para tentar vaga na Assembleia em 2022.

Mais alto – O deputado federal Valadares Filho pode até disputar a Prefeitura em 2020, mas está com um pensamento mais alto.

Fica difícil – A oposição quer formar um bloco, mais ainda não tem um líder estadual disposto a comandá-la. Está ficando difícil…

Olhos abertos – O ex-governador Jackson Barreto silenciou por uns dias, mas está com os olhos bem abertos e vê a movimentação dos adversários.

Questões políticas – Belivaldo Chagas conversou ontem com o senador eleito Rogério Carvalho (PT) sobre questões políticas do grupo.