SES ENCAMINHA NOVE AMBULÂNCIAS NOVAS PARA BASES DO SAMU

20/11/18 - 14:15:50

As viaturas zero quilômetro irão para as bases de Carira, Barra dos Coqueiros, Itaporanga, Monte Alegre, Ribeirópolis, Indiaroba, Areia Branca, Estância e Nossa Senhora das Dores

Após finalizar o período de licenciamento e realizar as adaptações necessárias, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), começa nesta terça-feira, 20, a incorporar à frota do serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe) as nove novas ambulâncias recebidas do Ministério da Saúde (MS) no dia 22 de outubro. As viaturas zero quilômetro irão para as bases de Carira, Barra dos Coqueiros, Itaporanga, Monte Alegre, Ribeirópolis, Indiaroba, Areia Branca, Estância e Nossa Senhora das Dores.

Para a superintendente do Samu, Lúcia Santos, todas as nove ambulâncias são Unidades de Suporte Básico (USB), e trarão muitos benefícios para a população. “Toda essa renovação trás uma melhoria na qualidade da assistência, além da segurança das equipes durante o exercício do trabalho. Com a chegada desses veículos, o Samu totaliza 59 ambulâncias em perfeito estado de conservação”, conta.

Para o coordenador de Frota do Samu, Cleverton Costa Souza, até esta quarta-feira, 21, todas as USBs novas estarão incorporadas à frota, uma vez que serão convocadas duas viaturas de cada regional a virem à sede da SES para a transferência de todo material da viatura antiga para a nova. “Tão logo o processo seja concluído, elas retornarão às suas bases de origem com o carro novo”, enfatizou.

De acordo com o Cleverton Souza. “É muito importante termos um quantitativo tão expressivo de carros novos. Primeiro, porque oferece ao usuário do serviço mais conforto no atendimento e mais rapidez no tempo reposta, além do mais, os veículos novos dão uma nova dinâmica ao serviço. Segundo, para o funcionário que também passa a trabalhar com mais conforto, já que os veículos têm ar condicionado e equipamentos novos. Ganha todo mundo”, avaliou o coordenador.

Ele adiantou que, com a chegada das nove novas ambulâncias, a gestão de frota poderá concluir algumas ações de manutenção dos carros da reserva técnica e também aumentar de oito para 17 o número de viaturas substitutas.

Fonte e foto SES