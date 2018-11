Vias de Glória serão pavimentadas com recursos de emendas do deputado João Daniel

20/11/18 - 13:34:31

Cinco vias no município de Nossa Senhora da Glória, localizado no Alto Sertão sergipano, serão pavimentadas com recursos de emendas parlamentares individuais destinadas pelo deputado federal João Daniel (PT). As obras terão início já nos próximos dias. O calçamento dessas ruas foi uma solicitação do vereador Flávio do PT e do prefeito Chico do Correio, prontamente atendida pelo parlamentar, por entender os benefícios que trará à população gloriense.

Serão pavimentadas as Travessas Luiz Macedo da Silva e José Messias dos Santos, as Ruas Gileno Pereira Santos e José Lacerda de Oliveira e trecho da Rua São Gonçalo. Na obra serão investidos R$ 250 mil em emendas. A pavimentação dessas vias alcançará uma área de 3.432 metros quadrados e terá início nos próximos dias.

O vereador Flávio do PT falou da gratidão a João Daniel por ter atendido esta solicitação. “Agradeço ao deputado João Daniel por colocar essa emenda e por atender nosso pedido, onde irá beneficiar várias famílias levando saneamento básico. Com esse investimento serão calçadas essas ruas, onde há muito tempo os moradores vêm sofrendo. Como representante do povo, pedi, juntamente com o prefeito Chico, ao deputado que colocasse essa emenda para que pudesse atender aos anseios dos moradores”, relatou.

O deputado federal João Daniel ressaltou seu compromisso com a população de Nossa Senhora da Glória e reconheceu a importância que é para a população obras de pavimentação, pois estas trazem dignidade e qualidade de vida. “Para nós é uma satisfação poder contribuir, através do nosso mandato, para que essas pessoas possam morar em áreas dignas”, disse.

Foto: Ascom/Pref de Glória