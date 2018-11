Vigilantes Escolares participam de Curso de Aperfeiçoamento

Os vigilantes que trabalham nas unidades escolares da rede pública de ensino circunscritas à Diretoria de Educação de Aracaju (DEA) e à Diretoria Regional de Educação 8 (DRE 8) participam nesta semana, no período de 19 a 23 de novembro, do primeiro módulo – “Comunicação e Expressão Oral e Escrita” – do Curso de Aperfeiçoamento realizado no Hotel Del Canto, na capital sergipana. A capacitação é uma iniciativa conjunta entre as Secretarias de Estado da Educação (Seed) e de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag).

O diretor do Núcleo de Segurança Escolar, José Ferreira, explica que o curso é constituído de oito módulos. “O objetivo desta iniciativa é promover a qualificação profissional dos vigilantes. Nessa formação, iremos apresentar temáticas como comunicação oral e escrita, primeiros socorros, combate a incêndio, iniciação ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), relações interpessoais, legislação escolar e legislação profissional, voltados para a categoria”, disse, ao destacar que atualmente a rede estadual de ensino conta com 1.272 vigilantes.

Ainda segundo José Ferreira, o Curso de Aperfeiçoamento para Vigilantes Escolares acontecerá em todas as Diretorias Regionais de Educação (DREs), contemplando todos os profissionais da vigilância escolar da rede estadual de ensino.

Capacitação

Para Lucy Guerra, vigilante do Colégio Estadual João Cardoso Nascimento Júnior, participar de uma formação como esta possibilita-nos refletir de maneira positiva na práxis profissional. “Estou gostando muito do evento. Neste primeiro módulo, as discussões acerca das diversas formas de comunicação estão sendo enriquecedoras”, reconheceu.

Já Danilson Batista, vigilante do Colégio Estadual Clodoaldo Alencar, elogiou o professor. De acordo com ele, este é o momento de sociabilização com outros profissionais. “A formação conta com temáticas importantes e que fazem parte do nosso cotidiano”, acrescentou.

Módulos

O primeiro módulo contemplará “Comunicação e Expressão Oral e Escrita”. Já os próximos serão mais práticos e contarão com o apoio do Corpo de Bombeiros de Sergipe, Academia de Polícia Militar, Secretaria de Segurança Pública. São eles: Relação Interpessoal e Resoluções de Conflitos; Ética Profissional; Segurança no Trabalho; Técnicas de Vigilância; Fundamentos das Técnicas de Segurança; Noções de Legislação e Estatuto da Criança e do Adolescente; Noções Básicas de Defesa Pessoal, Combate a Incêndio e Primeiros Socorros.

Certificação

Só terá direito à certificação completa do curso de 180 horas o vigilante que participar de todos os módulos da capacitação.

