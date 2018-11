Agricultores receberão recursos do Garantia-Safra em dezembro

21/11/18 - 06:37:02

Ao todo, são 13.706 agricultores familiares cadastrados, o que corresponde a uma expectativa de se aplicar R$ 11.650.100,00 na economia dos municípios atingidos pela seca.

Nesta terça-feira (20), secretários de Agricultura de 25 municípios estiveram reunidos no auditório da Secretaria de Estado da Agricultura para tratar do Programa Garantia-Safra. O programa é uma espécie de seguro que garante ajuda financeira para pequenos agricultores que tiveram perda de mais de 50% da safra por conta da estiagem. A Seagri estadual informou sobre o prazo de pagamento da safra 2017/2018 e inscrições para a próxima safra 2018/2019.

Os representantes das prefeituras tiveram a informação de que os agricultores familiares de 18 dos 22 municípios que aderiram ao programa começam a receber os benefícios no início de dezembro. Segundo o coordenador estadual do programa, Sérgio Santana, aos demais municípios precisam apresentar a contrapartida do Programa para que os produtores recebam o benefício.

“Essa é uma ajuda significativa para um momento de crise financeira e de seca em que vivem os nossos municípios do semiárido sergipano”, disse a secretária da Agricultura, Rose Rodrigues. Cada agricultor recebe um auxílio financeiro de R$ 850,00, divididos em cinco parcelas. Ao todo, são 13.706 agricultores familiares cadastrados, o que corresponde a uma expectativa de se aplicar R$ 11.650.100,00 na economia dos municípios atingidos pela seca.

A secretária ressaltou o esforço do governo para garantir os recursos. “É importante destacar que o governo do Estado priorizou a contrapartida neste programa e quitou, em setembro, o valor de R$ 1.398.000,00 para garantir que os agricultores não deixassem de receber essa ajuda financeira”, assegurou.

O Garantia-Safra funciona com aporte financeiro de 12% do governo Estadual ao Fundo Garantia Safra. O aporte municipal é de 6%, o agricultor entra com 2% e 40% correspondem ao aporte do governo Federal.

Situação dos municípios

O secretário municipal de Monte Alegre, Haroldo José, disse que o Programa Garantia-Safra dá uma ajuda importante aos agricultores. “Para as pessoas da cidade, o valor pode parecer pequeno, mas para o agricultor esse valor é uma questão de sobrevivência”, disse secretário.

Ele chamou a atenção para a situação grave da estiagem. “A situação do município é a mesma de todo Alto Sertão sergipano, onde a perda da produção de grãos (milho e feijão) é superior a 90%. Já estamos com menos de 30% de água nos reservatórios e uma quantidade muito baixa de alimentação para os animais. A falta de água e alimentação para os animais está comprometendo o que ainda resta de produção de leite”, relatou o secretário.

Inscrições para a próxima safra

Outro destaque importante da reunião é a inscrição para a próxima safra 2018/2019. A Secretaria da Agricultura informou aos secretários municipais que, em dezembro, estão abertas e vão até fevereiro de 2019 o cadastramento dos agricultores para a próxima safra. “O estado de Sergipe tem 25 mil cotas (vagas para cadastrar os agricultores) e, como não temos boas previsões de chuva, é importante que os agricultores procurem os escritórios do Incra, da Emdagro ou da Pronese para fazer as inscrições. Vamos fazer uma grande mobilização junto com a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura (Fetase) e secretarias municipais para garantir o maior número de agricultores inscritos”, disse o coordenador do programa em Sergipe, Sérgio Santana.

Fonte e foto assessoria