ANA LÚCIA ANUNCIA O LANÇAMENTO DO MOVIMENTO “NATAL DE LULA” EM SERGIPE

21/11/18 - 16:24:41

A deputada Ana Lula (PT) anunciou em pronunciamento na manhã desta quarta-feira, 21 no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), que logo mais à tarde estará no Calçadão da rua João Pessoa (Centro de Aracaju), iniciando o movimento ‘Natal de Lula’.

“Como parlamentar, militante e dirigente do Partido dos Trabalhadores, estamos iniciando hoje à tarde no Calçadão, o Natal de Lula. Nesse sentido, enquanto cidadã, mandei fazer alguns cartões com a foto de Lula para que as pessoas possam mandar mensagens porque Lula além de ser um preso político, quem está o julgando que agora se transformou em ministro e a sua substituta tem mostrado não só partido, mas lado; de um conservadorismo extremo e de uma tolerância e desrespeito ao ser humano, também extremo”, lamenta.

A deputada ressaltou o recente depoimento do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva à Justiça.

“Quem assistiu, viu como a juíza humilhava um idoso, com 73 anos, uma pessoa que tem uma doença que todo mundo sabe e foi o presidente mais respeitado desse país , além de ter sido o único presidente da República a fazer políticas públicas para o pobre. Eu fico admirada de uma classe média conservadora, lascada na vida, que faz opção por esse conservadorismo, intolerância e fascismo da elite brasileira, colocando que o Partido dos Trabalhadores é formado por ‘petralhas’ e o responsável pela corrupção desse país”, enfatiza.

Ana Lula acrescentou que o PT está sendo ‘perseguido’ por ter lado, classe e ideologia.

“Perseguido pela justiça e por uma parcela do Ministério Público desse país, do Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal, que já mostraram lado e a que classe defendem, que é exatamente a elite brasileira. Hoje estarei no Calçadão com a minha assessoria, com a militância do partido, escrevendo sim, cartões para o companheiro Lula, para que dentro daquela solitária, ele perceba que principalmente nós nordestinos, não estamos apaixonados pelos norte-americanos; não queremos entregar as nossas riquezas e nem a nossa identidade cultural e de nação. Estamos sim, oxigenando a vida dele dentro daquela solitária, o humanizando ao ler essas mensagens mostrando que continuaremos nessa resistência”, complementa.

Por Aldaci de Souza

Foto: Jadilson Araújo