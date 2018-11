ANDRÉ E MILTINHO ENTREGAM PEDIDO DE PATROCÍNIO À CAIXA

21/11/18 - 05:26:57

Nesta terça-feira (20) o deputado federal andré Moura (PSC-SE) esteve em reunião na Caixa Econômica Federal ao lado do presidente da Federação Sergipana de Futebol (FSF), Milton Dantas [Miltinho], para entregar oficialmente ao presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Nelson Souza o pedido de renovação do patrocínio para o Campeonato Sergipano de Futebol de 2019.

“A receptividade foi muito boa e o presidente da CEF ficou de colocar o pedido para tramitar de forma acelerada. No próximo ano o patrocínio, se Deus quiser, estará garantido para abrilhantar ainda mais o nosso futebol”, salientou André.

O presidente Miltinho disse satisfeito com o resultado da reunião. “André, pelo terceiro ano, abriu as portas da Caixa para que o futebol sergipano tenha mais um ano de patrocínio. Fomos muito bem recebidos e ele foi bastante solícito quanto à renovação do patrocínio para 2019”.

Anos anteriores- Nos anos de 2017 e 2018 André Moura conseguiu viabilizar junto à Caixa Econômica R$ 800 mil e R$ 900 mil, respectivamente que foram investidos nas equipes profissionais e de base, além de manter ações sócio-ambientais.

Foto: Divulgação/Caixa

Por Marcelo Gomes