ARRUMANDO RESULTADOS ELEITORAIS

21/11/18 - 00:01:42

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

Existe uma certa frieza na política sergipana. Até natural nesse período de rearrumação do Governo e elaboração de novos projetos, assim como a tomada de posição dos parlamentares eleitos e reeleitos. Na Assembleia Legislativa e Congresso Nacional as bancadas estadual e federal não têm decisão formada do que vão fazer. Os que ganharam as eleições pela primeira vez buscam atordoados como devem se comportar nesse primeiro período de trabalho.

Aqueles que não conseguiram reeleger-se ainda estão meio atônitos para definir o que devem fazer a partir da entrega dos seus mandatos. O Governo Federal comete equívocos e revela-se atrapalhado, inclusive sobre o que prometeu aos eleitores, principalmente nos combates à violência e à corrupção. Ninguém sabe o que pode ocorrer caso todos os projetos de Jair Bolsonaro se transformem no chamado “conto da carochinha”.

Não há perspectiva de reformas e nem sinais de que o Governo será outro.

Em Sergipe alguns oposicionistas de grupos sociais cobram ação do governador eleito Belivaldo Chagas (PSD), que está fazendo um trabalho de reformulação do Estado e analisando toda a sua estrutura financeira, administrativa e funcional para por em prática um Governo ágil e moderno. Alguma coisa já está acontecendo desde abril deste ano, quando Belivaldo assumir o Governo. Mas as decisões mais profundas precisam de maior análise e estudo da situação administrativa como um todo.

Todos também, inclusive parlamentares, dependem do Planalto que vai expor o seu novo estilo e delinear prioridades, inclusive em relação à sua força junto ao Congresso, para que se tenha uma dimensão da reforma decantada e de que forma – e lado – ela virá. Não é momento de se exigir nada, até porque o novo Governo não se iniciou, mas já se pode presumir que em Sergipe haverá mudança no formato de levar a gestão, que terá em todos os segmentos a observação e determinação do governador, atrelado a todas as ações que dizem respeito à administração. Anotem: o comando será único…

SERTÃO PEDE SOCORRO!!!

A indústria de derivados de leite Nativille, de Nossa Senhora da Glória, mandou nota aos produtores de que está baixando o preço do litro de leite que eles compram.

Além disso, avisam que estão reduzindo a compra de litros do produto.

ÚNICA QUE COMPRA

Nativille é a única que compra todo o leite produzido no sertão sergipano e produtores já estão jogando parte da produção fora, tendo um grande prejuízo.

A Nativille diz que houve redução do consumo, o que não é verdade.

ENOQUE LÊ COMUNICADO

O ex-prefeito de Poço Redondo, frei Enoque, foi quem leu o ofício da Nativille na radio Xingó, ontem pela manhã, e lamentou a situação dos produtores.

Lamentável é que não há perspectiva de chuvas no sertão.

MANTÊM-SE PRESO

Ministério Público manifestou-se favorável à manutenção da prisão do prefeito Valmir de Francisquinho (PR) e seus diretores, o que dificulta a liberdade de todos.

A votação do seu hábeas corpus pelo (STJ) agora está marcada para terça-feira.

SENTE DIFICULDADE

Valmir de Francisquinho vai amargar mais um final de semana de prisão e já começa a cair na real em relação à sua liberdade com maior rapidez.

Embora seus advogados estejam confiantes de que ele será solto.

PESSOAL INTRANQUILO

Os eleitores de Valmir de Francisquinho começam a ficar intranquilos, principalmente depois que assistiram à posse de Carminha Mendonça na Prefeitura do município.

Não estão gostando da mudança para o adversário.

ENCONTRO EM BRASÍLIA

Governadores do Nordeste encontram-se hoje na Casa do Ceará, em Brasília, para discutir problemas comuns da região, principalmente a seca.

Vão tratar também sobre a Previdência e analisar perspectivas para o novo Governo.

SOBRE A EDUCAÇÃO

O governador Belivaldo Chagas (PSD), de Sergipe, vai sugerir uma “Política Nacional da Educação, que envolva Estados e municípios”.

Belivaldo acha que a boa educação não pode ser fato isolado em cada Estado.

PRORROGAR O PROINVEST

Belivaldo permanecerá em Brasília até a próxima sexta-feira e terá pauta na Caixa, ao lado de auxiliares da área de finanças e planejamento.

Vão tratar da prorrogação do Proinvest.

COBRANÇA VIA GRUPO

Membros de oposição light provocam Belivaldo Chagas (PSD) cobrando-lhe ações que só podem ser executadas a partir de janeiro. A atual fase é de planejamento.

O pior: o governador responde e massageia o ego dos provocadores.

REUNIÃO QUE DECIDE PPS/REDE

O presidente regional do PPS, Clóvis Silveira, está em Brasília para reunião hoje, na sede do partido, para definir se o grupo da Rede se integrará à legenda.

– Se não aceitarem a minha maneira ninguém entra, a não ser que haja intervenção.

– Não vou interferir, mas todos devem entrar nos padrões do PPS, disse Clóvis.

PESSOAL FALA DE ALESSANDRO

Filiados do PPS emitiram nota e dizem que Alessandro Vieira não tem jogo de cintura para conduzir um partido político: “o que querem dele é apenas o mandato”.

E que “Dr. Emerson está mais para dirigir um convento de padres franciscanos”.

CONVERSA SOBRE DESO

Belivaldo Chagas esteve na segunda-feira com o senador eleito Rogério Carvalho (PT) e o prefeito de Lagarto, Valmir Monteiro (PSC) e trataram sobre questões da Deso.

Lagarto precisa de uma concessão para ampliar a rede de água.

NADA SOBRE POLÍTICA

Valmir Monteiro disse que não houve nenhuma conversa sobre questões políticas, mas lembrou que ele e Belivaldo foram deputados estaduais juntos.

– Ele inclusive foi o meu líder à época, disse Valmir.

CLIMA AINDA TENSO

Carminha Mendonça assumiu ontem a Prefeitura de Itabaiana, em lugar do prefeito Valmir, em clima de insegurança jurídica e política e tem só dois vereadores aliados.

Mas já demitiu o secretário de Articulação Política, vereador Carlos Wagner.

MAIS UMA DEMISSÃO

Carminha Mendonça também demitiu o gerente de transporte da SMTT, Cleonâncio e vai nomear José Augusto para o cargo. Apenas isso.

Já disse que não vai demitir mais ninguém.

SESSÃO DE 11 MINUTOS

O presidente da Câmara, José Teles, ficou desconfortável e cometeu gafes como o de não chamar à mesa a própria Carminha Mendonça, que assumiria como prefeita.

E nem a deputada estadual Maria Mendonça.

CUMPRE APENAS A LEGISLAÇÃO

Por enquanto, Carminha Mendonça cumpre a legislação e fica na Prefeitura até Valmir de Francisquinho deixar a cadeira e poder reassumir o mandato.

O que já pode acontecer na próxima semana.

Notas

Klewerton em 2020 – Klewerton Siqueira, ex-secretário de Transporte e de Serviços Públicos na gestão de Fábio Henrique (PDT), em Socorro, já está se preparando para as eleições de 2020. Klewerton rompeu com Fábio Henrique recentemente após discordâncias de posicionamento na campanha para governador do Estado.

Criar Nova via– Klewerton vem conversando com amigos e lideranças de Socorro para criar nova via no município. “A gestão de Padre Inaldo é uma tragédia. Ele não tem prioridades. Construiu uma arena de eventos, mas abandonou a Saúde do Município. Esse é apenas um exemplo do descaso desta gestão”, disse Klewerton.

Dá boas vindas – Eliane Aquino dá boas-vindas ao prefeito Edvaldo Nogueira, que reassumiu a Prefeitura após um período de dez dias em que esteve afastado, participando do maior evento de cidades inteligentes do mundo. “Sem dúvida, Aracaju só tem a ganhar com o aprendizado de práticas que transformarão a cidade”.

Para o Mais Médicos – Ministério da Saúde divulga edital com vagas para o Mais Médicos; inscrições começam hoje e as 8.517 vagas estão distribuídas em 2.824 municípios e em 34 distritos indígenas, de 26 estados e no Distrito Federal. Os novos médicos vão assumir vagas deixadas pelo cubanos que retornaram ao País.

Processo apura ex-ministro – A CEP (Comissão de Ética Pública) da Presidência da República decidiu abrir processo para apurar suposto envolvimento dos ex-ministros da Agricultura Antônio Andrade e Neri Geller em fatos investigados pela Operação Capitu-1 desdobramento da Lava Jato.

Novo modelo do Enem – Os estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão escolher qual avaliação farão no segundo dia do teste. No primeiro dia, será cobrado o conteúdo comum ensinado a todos os estudantes do país. O novo modelo foi apresentado ontem pelo ministro da Educação, Rossieli Soares.

Conversando

Buscar conciliar – O deputado federal João Daniel (PT) defende que o PT queira disputar Prefeitura em 2020, mas também deseja o entendimento.

Disputar vaga – Circula informações que a vice-governadora eleita Eloísa Aquino (PT) pretende disputar vaga na Câmara Federal em Brasília em 2022.

Maioria deles – O grande problema nos municípios é que a maioria deles está em campanha antecipada para a Prefeitura e Câmara Municipal.

Mais conformado – Segundo informação que chega ontem à noite, o eleitorado de Valmir de Francisquinho já está mais conformado com a situação.

Apenas um pouco – As grandes lojas de decoração e supermercados começam a ter maior freqüência em dos festejos natalinos. Anima um poucos aos empresários.

Muita confusão – Ainda pode ter muita confusão sobre a ida do pessoal da Rede para o PPS, apesar do nome do senador Alessandro Vieira.

Seca maltrata – O alto sertão começa a se agrava com a falta de chuvas e apavora agricultores e produtores de leite. A seca maltrata a gente do sertão.

Emília conversa – A vereadora Emília Corrêa está começando a conversar sobre a Prefeitura de Aracaju e já recebe apoio de alguns grupos políticos.

Não disputa – Segundo informações de Estância, Ivan Leite não tentará mais disputar mandatos políticos. Vai preferir sua atividade empresarial.