Augustus anuncia programação do Fest Verão Sergipe 2019

21/11/18 - 07:46:11

Em sua quinta edição, evento reunirá nomes como Xand Avião e Ivete Sangalo

Na noite da última terça-feira (20), a diretoria da Augustus Produções divulgou a grade completa das atrações do festival de música, que ocorrerá nos dias 18 e 19 de janeiro de 2019. Esse ano, o lançamento aconteceu na Praça de Alimentação Mar do RioMar Shopping e contou com a presença de representantes de empresas patrocinadoras, autoridades públicas, colaboradores e um grande público que lotou o espaço.

Durante o lançamento, foram apresentadas a novo logomarca e as projeções do evento, que terá 40 mil metros de área utilizada. “Nessa edição traremos um formato diferente da Arena, do Lounge e do Camarote AJU, que terá capacidade para 20 mil pessoas. Montaremos somente um palco e também uma imensa área com opções de alimentação e serviços diversos ao público”, conta o diretor da Augustus Produções, Fabiano Oliveira, empresa organizadora da festa. “Mas a grande novidade é que será um mês e meio de festa, porque vamos promover o ‘Esquenta do Fest Verão Sergipe’ no dia 07 de dezembro, com a participação de cinco atrações. E na sequência, no dia 24 de dezembro, também vamos realizar o ‘Natal do Parangolé. A programação será divulgada em todo o país junto com a nova logomarca, que está mais moderna”, destaca.

Segundo o diretor da Augustus Produções o evento reunirá diferentes ritmos musicais. “Vai tem som para todos os gostos, do axé ao pagode, forró, sertanejo e arrocha. Subirão ao palco 15 atrações, Matheus e Kauan, Harmonia do Samba, Luazinho, Samyra Show, DJ Alok, Devinho Noaves, Leo Santana, Ivete Sangalo, Ferrugem, Wesley Safadão, Mariana Fagundes, Zé neto & Cristiano, Bell Marques, Mano Walter e Xand Avião”, detalha.

O evento de lançamento também contou com a presença vip de Lore Improta e dos cantores Luazinho e Igor Ativado, que na ocasião cantaram para as centenas de pessoas que estavam presente.

Os ingressos já estão á venda na Central do Ticket, localizada no primeiro piso do RioMar Shopping Mais informações através do telefone (79) 3219-2069.

Programação:

Sexta-feira 18/01 – 20 horas

Devinho Novaes

Leo Santana

Ivete Sangalo

Ferrugem

Wesley Safadão

Sábado 19/01 – 19 horas

Mariana Fagundes

Zé Neto e Cristiano

Bell Marques

Mano Walter

Xand Avião

Serviço:

Evento: 5ª edição do Fest Verão Sergipe.

Data: 18 e 19 de janeiro de 2019.

Hora: 20h e 19h, respectivamente.

Local: Arena de Eventos

Vendas de ingressos: Central do Ticket (RioMar Shopping).

Realização: Augustus Produções.

Foto assessoria

Por Osanilde Oliveira