‘Cartas para Julieta’ será o próximo filme exibido no Cine Somese

21/11/18 - 09:51:00

‘Cartas para Julieta’, do diretor Gary Winick, será o próximo filme exibido na última edição do ano do Cine Somese, realizado no dia 4 de dezembro a partir das 19h na sede da Sociedade Médica de Sergipe (Somese). A sessão é aberta a todo público e a entrada é gratuita com direito a pipoca e refrigerante.

Lançado em 2010, o longa conta a história de uma jovem chamada Sophie que em visita à cidade italiana de Verona com seu noivo ocupado, visita um muro onde os desiludidos deixam cartas para a trágica heroína de Shakespeare, Julieta Capuleto. Ao encontrar uma dessas cartas, de 1957, a jovem decide escrever à autora, Claire. Inspirada pela atitude de Sophie, Claire decide procurar por seu antigo amor.

O quê: Cine Somese

Quando: Terça-feira, 4/12/2018

Horário: 19h

Onde: Auditório Somese – Rua Guilhermino Rezende, 426, Bairro São José, atrás do Hospital São Lucas.

Matéria e Foto: Ascom Somese