Dr. EMERSON: NÃO HÁ A MENOR POSSIBILIDADE DE DIÁLOGO COM CLÓVIS

21/11/18 - 09:19:43

O Partido Popular Socialista (PPS) antigo Partido Comunista Brasileiro (PCB) vive dias de efervescência. Com decisões sendo discutidas em nível nacional que estão contrariando os desejos e interesses dos atuais integrantes da sigla. Promovendo trocas de farpas e inviabilizando a boa convivência entre os velhos e futuros membros.

Na manhã desta quarta-feira, 21, o ex-vereador Dr. Emerson durante entrevista concedida ao radialista Alex Carvalho na rádio Jornal 540 Am [Programa Balanço Geral com apresentação de Augusto Júnior], falou sobre o ingresso dos filiados da Rede Sustentabilidade ao PPS.

“É a dinâmica da política. A rede Sustentabilidade e mais treze partidos não alcançaram a cláusula de barreira (não tendo acesso ao fundo partidário]”, revelou Emerson.

Deste modo, o futuro presidente municipal do PPS iniciou a entrevista, detalhando que devido à essa situação, estão ocorrendo conversas em Brasília visando a fusão das siglas. Com isso, de acordo com Emerson, ocorrerão alterações no nome e regimento da futura sigla.

“A direção nacional do PPS, através do presidente Roberto Freire, está em diálogo com o grupo Elo Nacional. Não tivemos contato com a direção estadual. A conversa acontece com a nacional, devido à possibilidade de redefinição das direções”, explicou.

Sobre as declarações de Clóvis (atual presidente estadual do PPS) de que se não aceitarem a maneira dele ninguém entra, a não que ser que haja intervenção, Emerson foi categórico.

“Ele tem o direito de falar. Não temos contato e nem temos a pretensão de ter. Tudo está sendo feito com transparência”, revelou Emerson.

Prosseguindo com entrevista, Emerson não obteve sucesso no processo eleitoral deste ano (concorreu ao governo do estado e teve 7,03% dos votos) criticou a forma com que o PPS vem sendo administrado em Sergipe.

“Está sendo conduzido de forma centralizadora. Queremos inovar. Levando o partido a atuar com transparência e que atue de forma democrática. Sem ser submisso ao executivo”, explicou.

Diante disso, Emerson faz questão de deixar claro que não há a menor possibilidade de diálogo e conversa com Clóvis.

“Queremos preservar valores como a transparência e democracia. Precisamos renovar a política com padrão de excelência e sem submissão ao executivo”, enfatizou.

Sobre a definição de prazos para a conclusão de mudanças, Dr. Emerson revelou que na próxima semana já estará escolhendo as direções municipais. E, já foram enviadas as listas para a Direção Nacional.

Com a fusão, o grupo passará a ter quatros deputados estaduais na Assembleia Legislativa de Sergipe – Alese – [tornando-se uma das três maiores bancadas] e 26 vereadores em todo o estado (sendo 4 vereadores na capital).

“Na Alese e Câmaras Municipais a nova sigla terá posição de independência. Não seremos submissos ao poder, neste toma lá dá cá. Teremos atuação crítica. Somos eleitos para defender à sociedade”, afirmou.

Sobre os atuais vereadores por Aracaju (Soneca e Fábio Meirelles), Emerson disse que irá conversar com os vereadores, mediante a necessidade de se manter o diálogo com a base.

“Será uma nova proposta de partido, com postura diferente de dialogar. Respeitaremos a vontade de todos. Não seremos empecilho para saída do partido”, frisou.

Ao término da entrevista, questionado por Alex sobre qual nome teria o novo partido, Emerson revelou que será discutido em Congresso a possibilidade de ser chamado de “Movimento 23”.

“Faremos uma caminhada na política por caminho alternativo”, concluiu Emerson.

Por Elder Santos, com informações de Alex Carvalho – Folha de Sergipe