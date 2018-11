EM SETEMBRO, VENDAS COMÉRCIO SERGIPANO AUMENTARAM 0,6%

21/11/18 - 08:22:41

Análise realizada pelo Boletim Sergipe Econômico, parceria do Núcleo de Informações Econômicas (NIE) da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES) e do Departamento de Economia da UFS, com base nos dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) do IBGE, apontou que as vendas do comércio varejista ampliado sergipano, no nono mês do ano, registraram expansão de 0,6%, sobre o último mês de agosto, na série com ajuste sazonal (utilizado para uniformizar os períodos de comparação).

Em relação ao mês de setembro do ano passado, as vendas retraíram-se em 1%. O movimento de alta foi observado no desempenho das vendas no acumulado do ano (janeiro a setembro), que registrou variação positiva de 3,3%.

A receita nominal das vendas do comércio varejista ampliado apresentou aumento de 1,4% na série ajustada, em relação ao último mês de agosto. Na comparação com setembro de 2017, verificou-se elevação, de 2,1%. No acumulado do ano (até setembro de 2018), a receita nominal cresceu 5,1%, quando comparado com o mesmo período do ano anterior.

As vendas e a receita nominal do comércio ampliado abrangem as atividades do varejo restrito, as vendas de material de construção e o comércio de veículos, motos, partes e peças.

NIE/FIES