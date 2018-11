Escola Municipal do Bairro Libório comemora Dia da Consciência Negra

21/11/18 - 15:02:47

O projeto sobre o Dia da Consciência Negra na Escola Municipal Isaías de Souza Libório, localizada no Bairro Libório, foi desenvolvido pela equipe diretiva e pelos professores da Educação Infantil e Fundamental.

A culminação do projeto foi no dia 20 de novembro e teve como intuito abordar as diferenças raciais, enfatizando nas atividades, a história dos negros e sua culinária – tudo trabalhado desde o início do mês de novembro.

Na semana que antecedeu o Dia da Consciência Negra, uma grande exposição foi estruturada com a literatura africana, contos, lendas , comidas, vestuários e peças de rituais e religiosos africanos. Diversos cartazes e murais foram feitos pelos alunos e expostos no pátio da escola com mensagens referentes à consciência e à cultura afro-brasileira. O pátio da escola foi especialmente decorado para esta exposição.

Já no dia 20 de novembro, houve a apresentação do grupo de capoeira com o professor Cledson do Conjunto Jardim Campo Novo, que também conversou com os alunos a história da arte marcial. Para finalizar, apresentações de uma dança dos alunos ensaiada pela equipe de professores.

“Agradecemos a participação do professor Cledson, dos alunos, dos pais e de todos os funcionários da escola”, afirmou a diretora Eliane Santos.

Fonte e foto assessoria