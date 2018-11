Hospital Regional de Itabaiana já realizou 2.298 cirurgias este ano

21/11/18 - 15:04:03

O Hospital Regional de Itabaiana, gerido pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), vem se consolidando como um dos mais estratégicos do interior do Estado quando o assunto é resolutividade na assistência à população. No campo cirúrgico, a unidade hospitalar realizou no período de janeiro a outubro deste ano, 2.298 procedimentos em diversas especialidades médicas, da Geral à Urológica.

No ranking dos procedimentos, a liderança ficou para a cirurgia geral eletiva, que somou no período 655 registros, segundo informou o superintendente do Regional de Itabaiana, Valtenis Júnior. A segunda posição foi ocupada pelas operações ortopédicas eletivas, que totalizaram 620 procedimentos realizados.

As cirurgias gerais de urgência também registraram uma grande demanda, com a realização de 417 procedimentos. Destacaram-se também no período as operações eletivas na especialidade buco maxilo, com 233 registros. “O Hospital Regional de Itabaiana já se consagrou como um dos mais importantes do interior do Estado para a Rede Estadual de Saúde, atuando com resolutividade máxima possível não só no Pronto Socorro, mas em todas as suas áreas de assistência, inclusive a cirúrgica”, ressaltou Júnior.

Outras cirurgias realizadas foram nas áreas de ortopedia de urgência, com 123 procedimentos; oftalmologia, com 71 casos; otorrino, com 46 registros; buco maxilo de urgência, com 65 ocorrências; vascular, com três; urológica, com 10; e uma na área de mastologia.

Fonte e foto assessoria