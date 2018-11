CMA: LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL É ENTREGUE À COMISSÃO DE FINANÇAS

21/11/18 - 05:13:11

Na tarde da última terça-feira, 20, a Câmara Municipal de Aracaju através da Comissão de Finanças, Tomada de Contas e Orçamento recebeu das mãos do secretário Municipal de Governo, Renato Teles, a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o ano de 2019. Neste documento, a Prefeitura de Aracaju define as prioridades contidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e as metas que deverão ser atingidas no próximo ano.

Conhecida como um dos instrumentos mais importantes do Orçamento Municipal, a LOA discorre sobre as ações do governo e as fontes dos recursos para custear essas ações. Nela está contida a discriminação das receitas e despesas públicas, de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo.

O vereador e Presidente da Comissão de Finanças, Tomada de Contas e Orçamento, Thiaguinho Batalha (PMB) afirma que os próximos passos a serem seguidos serão dados nos próximos dias. “Com a chegada da LOA à Câmara, a Comissão de Finanças tem um tempo determinado para estudar os projetos, inclusive, colocando emendas. Coloca-se em plenário para todos os vereadores também colocarem suas emendas em um prazo de 24 horas. Depois, acontece a votação de todas estas emendas na sessão legislativa”, disse.

Já o secretário Renato Teles, na condição de representante do prefeito Edvaldo Nogueira, ressaltou a confiança no trabalho dos vereadores na análise do documento. “A prefeitura faz o orçamento de forma muito criteriosa e fica feliz com o ato formal organizado pela casa para o recebimento da LOA. Tivemos mudanças pontuais do último ano para o atual, mas iremos aguardar a devolutiva dos parlamentares para dizermos com propriedade como ficará o orçamento da cidade”.

No dia 29, a Câmara Municipal de Aracaju realizará Audiência Pública, aberta a toda a população, para discutir a Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2019. Na ocasião será possível ouvir críticas e sugestões da população, que contribuirão para o fechamento da LOA.

Presenças

Participaram ainda da entrega da LOA os vereadores Américo de Deus e o líder do prefeito na Câmara, Vinicius Porto.

Por Maira Ribeiro

Foto assessoria