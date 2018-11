Luciano Pimentel: “eu tive muitos problemas; não tive apoio partidário”

21/11/18 - 09:07:01

O deputado estadual Luciano Pimentel (PSB) afirmou que saiu magoado ao término das eleições e que segundo ele por não ter nenhum apoio do partido.

De forma tranquila, mas demonstrando ressentimento, Luciano Pimentel disse na manhã desta quarta-feira (21) que já comunicou ao presidente do diretório estadual, deputado federal Valadares Filho, de que se afastará da vice-presidência do partido. “Eu já comuniquei ao meu amigo Valdares Filho que eu não mais concorrerei a um mandato eletivo pelo PSB”, informou Luciano em entrevista ao radialista Alex Carvalho, no Comando Geral da Rádio Jornal.

Ainda durante a entrevista, Luciano afirmou que o apoio recebido foi por parte de integrantes e amigos a exemplo de José Valadares. Por conta disso, Luciano já anunciou que adotará uma posição de independência na Assembleia Legislativa. “Eu ficarei independente. Votarei naquilo que minha consciência disser que eu devo votar”, explicou Luciano.

Ao final da entrevista, o deputado disse que “eu tive muitos problemas; não tive apoio partidário. Fiquei muito aborrecido e diversos amigos que me apoiaram sentiram isso e me diziam e chegaram a afirmar que algumas pessoas do partido não queria minha eleição”, desabafou Luciano Pimentel.

Com informações do radialista Alex Carvalho.

Foto Jadilson Simões

Munir Darrage