PLANO DE MOBILIDADE URBANA TAMBÉM É FAKE, DIZ VEREADOR

21/11/18 - 16:41:11

Na manhã desta quarta-feira, 21, o vereador e líder da oposição Cabo Amintas (PTB) ocupou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para mostrar mais uma promessa não cumprida pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB). Não perca a conta, depois do reajuste dos professores, a construção da maternidade do 17 de março, as medidas em favor da Segurança Pública, com o botão do pânico, valorização da cultura, melhorias na infraestrutura urbana com iluminação pública e wifi nas praças, essa já é a 6ª!

Dessa vez, a promessa resgatada foi em relação à mobilidade urbana. Além da proposta “Integração Temporal”, que se refere às passagens de ônibus, e a reforma dos terminais, também foram prometidas mais ciclovias e integração entre elas. No vídeo exibido pelo vereador, o prefeito visitava países como México, Estados Unidos e Espanha, dizendo buscar soluções para a mobilidade.

“Eu pergunto aos senhores: preciso dizer mais alguma coisa? Mentiroso! Mentiroso! O Governo Edvaldo Nogueira é fake. Já orientei a minha assessoria para, nos próximos vídeos, colocarem aquele áudio que fez sucesso no WhatsApp, que uma senhora diz assim: ‘não vai, não! ele não vai fazer, não!’. Ele disse ali que precisava de experiência, depois de dizer que sabia fazer. Então pra que essas viagens todas?”, questionou Amintas.

E disse mais “é Nova Iorque, é Barcelona, é México! Ele não faz, e volto a dizer, nenhum dos colegas da situação vai ter coragem de levantar a voz e me desmentir porque estão lado a lado com esse prefeito e sabem que ele é um mentiroso. Um homem que só sabe passear com o dinheiro público! É isso que ele é! O mar de corrupção que está tomando conta dessa gestão, e que eu vou provar, só serve pra ele passear e pra beneficiar uns poucos políticos e empresários desse estado. Nós vamos provar que esse governo nada mais é que um governo fake”, atestou.

Da assessoria