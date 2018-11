Racismo e políticas públicas são discutidos em Roda de Conversa

21/11/18 - 15:24:21

O evento aconteceu na UNINASSAU Aracaju e foi aberto a comunidade

Por: Suzy Guimarães

O Artigo 5° da Constituição Federal em seu inciso XLII, afirma que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. Na terça-feira, 20, foi o Dia da Consciência Negra e, em alusão a data, a Faculdade UNINASSAU Aracaju realizou uma Roda de Conversa sobre Racismo e Políticas Públicas.

O debate foi aberto ao público e promovido pela coordenadora de Serviço Social da Instituição, Ana Luiza Melo. A atividade contou com os debatedores Roberto Lacerda, que é professor doutor da Universidade Federal de Sergipe, da professora Eliana Vascarezza dos Santos, doutoranda da Universidade Federal da Bahia e da professora Miraci Correia, da UNINASSAU Aracaju.

“É de grande importância debater a questão do racismo, que, infelizmente, ainda predomina em nosso país”, disse o diretor da Faculdade, Yuri Neiman. A coordenadora Ana Luiza, atentou que o grande objetivo do evento foi defender os ideais da igualdade e lutar contra a discriminação racial, visando respeitar o direito do cidadão brasileiro. “Nessa ocasião, debatemos sobre a inserção do negro na sociedade brasileira em todos os setores”, observou Ana

Ela disse ainda que foi muito compensador suscitar o debate a partir das falas dos convidados que incrementaram o momento com a discussão, que teve como foco a situação do negro na sociedade brasileira. “Buscamos avaliar todos os setores e atuação do negro para uma efetiva consciência da negritude no Brasil”, ressaltou a coordenadora.