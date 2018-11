Minicurso aborda técnicas de desenvolvimento profissional

21/11/18

Trabalhabilidade e inserção do aluno no mercado de trabalho é um dos focos da UNINASSAU

Por: Suzy Guimarães

Acontece no dia 1º de dezembro, das 9h às 12h, na Faculdade UNINASSAU Aracaju, a segunda edição do Desenvolva-se. O evento, organizado pelos cursos de Administração e Recursos Humanos da Instituição, promove um minicurso de desenvolvimento profissional com palestras e dinâmicas sobre o tema, para alunos e público em geral. A coordenação do evento é da professora Xênia Oliveira.

As palestras serão ministradas pelas coaches Helena Maria Braz, professora da UNINASSAU, e Taissa Amorim. “Elas, por serem coaches, vão oferecer diversas dinâmicas aos participantes, para que possam chegar ao tão almejado desenvolvimento profissional”, explica Xênia.

A docente atenta que há uma grande preocupação da UNINASSAU Aracaju com a trabalhabilidade e a inserção do aluno no mercado de trabalho, para que tenha um rumo definido quando vier a concluir o curso. “Inserir no mercado de trabalho e mostrar como chegar ao bom desenvolvimento profissional é de grande importância para nós”, observa.

As inscrições para o minicurso são gratuitas e podem ser feitas pelo site extensão.uninassau.edu.br.

No mercado

O diretor da UNINASSAU, Yuri Neiman, afirma que, mais do que formar seus alunos, a UNINASSAU busca orientar e oferecer diversos cursos que podem gerar trabalhabilidade. “A nossa busca é constante, no sentido de educar os alunos e orientá-los para as dificuldades e obstáculos que podem surgir na tentativa de inserção no mercado de trabalho”, ressalta.