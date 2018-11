Sesc abre edital de credenciamento para o Projeto Janelas Literárias

21/11/18 - 10:39:34

O Sesc abriu edital para credenciamento de contadores de história, escritores, facilitadores diversos para seminários, cursos, rodas de conversa e oficinas, além de monitores, cantores e performers.

O credenciamento visa atender à programação do Projeto Janelas Literárias, que será realizado pela instituição em 2019. O edital foi publicado na página do Sesc (www.sesc-se.com.br ) e receberá propostas até 05/12/2018. O resultado também será divulgado no Portal dia 20/12/18.

A ideia é envolver grupos e criar espaços para que diversos atores sociais possam ter acesso a escritores, produção literária, criação e fruição através de uma programação dialógica sobre a produção literária.

O edital traz todas as informações quanto a formalização das inscrições e condições para participar, categorias disponíveis para recebimento de propostas, critérios de análise e seleção, toda documentação necessária e remuneração.

Por Aparecida Onias