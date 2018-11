Única presente da rede municipal na COPA DA CJAV, Escola da Matinha conquista 2º lugar

21/11/18 - 15:32:04

Nesta terça-feira, 20, os estudantes da Escola Municipal Paulo Rodrigues do Nascimento vem mais uma vez surpreendendo a sua força e dedicação, garantindo lugar no pódio da III COPA DA CJAV.

Em meio às escolas estaduais e particulares, a unidade ensino do Conjunto Matinha foi a única representação do município na COPA CJAV, e ganhou alimentação, transporte, dinheiro para as inscrições, uniformes, calçados para disputar de igual pra igual com os demais.

“Mesmo assim, conseguimos ficar mais uma vez uma colocação excelente e, a nosso ver, muito digna. Ficamos em 2° lugar na COPA CJAV. Saímos de lá vitoriosos, muito mais do que os que jogaram contra nós, pois, além de disputarmos com os mais favorecidos, pudemos ensinar àqueles que tiveram o coração aberto para aprender e compreender que, não depende de onde você vem, depende do que você faz pra mudar a sua realidade”, disse o professor Ailton.

Fonte e foto assessoria