VALDEVAN NOVENTA PARTICIPA DE REUNIÃO COM 65 DEPUTADOS

21/11/18 - 12:41:20

O recém-eleito deputado federal, Valdevan Noventa (PSC-SE) esteve na última terça-feira (20) em Brasília, participando de uma reunião, na Residência Oficial, com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Segundo ele, o encontro teve o propósito de “confraternizar” com os novos parlamentares que representam a esperança popular para a renovação política do país. Dos 100 presentes, 65 são congressistas de 1º mandato.

“Debatemos sobre a eleição da presidência da Casa, que ocorrerá em 2019, e apresentamos intenções de trabalho em favor da população brasileira. Faremos um mandato participativo e integrado com a vontade do povo”, afirmou Valdevan.

Entre parlamentares sergipanos, além do Valdevan Noventa, marcaram presença o deputado eleito Gustinho Ribeiro (SD-SE) e André Moura (PSC-SE). Noventa também teve uma recepção calorosa dos parlamentares eleitos pelo estado de São Paulo, a exemplo de Orlando Silva (PCdoB-SP), Luiz Carlos Motta (PR-SP) e Cezinha de Madureira (PSDB-SP).

Foto assessoria

Por Fabiano Polayna