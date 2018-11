VEREADOR FAZ DISCURSO SEM CONHECER CAUSAS CONTRA A UBS

21/11/18 - 17:56:08

Ao contrário do que afirmou o vereador Anderson de Tuca em seu discurso desta quarta-feira, 21, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), a reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) não é uma farsa. O que ocorre é que, de fato, a obra está paralisada. Devido ao período eleitoral, a verba parlamentar que seria usada para a conclusão da obra ficou bloqueada e a administração municipal aguarda a liberação do recurso para dar continuidade.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) ressalta, ainda que não existe nenhum documento que comprove o pagamento de serviços não realizados, como também alegou o vereador. Todos os serviços feitos no local possuem nota fiscal que estão à disposição. Outra afirmação feita por Tuca diz respeito a uma das portas da unidade que se encontra fechada, diferente do que foi dito por ele, não foi fruto de uma troca, mas uma medida para enquadrar o espaço nas normas de acessibilidade.

O telhado mostrado pelo parlamentar, ao contrário do que o mesmo acusou, já passou por duas manutenções, no entanto, devido aos episódios de vandalismo, o retorno para averiguação deve ser constante, o que valida ressaltar que existem outras 43 unidades de saúde que também demandam reparos. A respeito do Nestor Piva, a Secretaria esclarece que o hospital está se adequando à classificação de risco e, com prontuário eletrônico, o atendimento está sendo levado à risca, o que faz com que alguns pacientes da Ala Azul, por exemplo, tenham a sensação de demora. A SMS destaca também que mais de 50 notas de empenho foram disparadas e até o final do mês novos equipamentos chegarão ao hospital.