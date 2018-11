Colégio Jardins realizou nesta quarta-feira a I Noite Literomusical

22/11/18 - 11:40:21

Nesta quarta, dia 21, por volta das 18:30 horas, o Colégio Jargins, que tem à frente a diretora a professora Maria Venízia Gonzaga Moreira e como vice-diretora a professora Edjane Conceição Barreto Santana, realizou a I NOITE LITEROMUSICAL, com a participação de alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 2º ano do ensino médio.

Como o próprio nome do evento sugere, foi uma noite onde os alunos fizeram apresentações baseadas na literatura, com a montagem de peças sobre os textos literários de escritores brasileiros, bem como de músicas, com apresentação de alunos, inclusive portadores de necessidades especiais e professores, coordenados e demais funcionários da instituição de ensino, numa verdadeira inclusão e interação, que arrancou elogios de pais e convidados que assistiram a tudo com bastante atenção e emoção, e que esperam que nos anos vindouros, o evento tenha sequência.

Também foram homenageados com certificados e medalhas, os alunos que foram destaques com seus estudos no âmbito da biblioteca do colégio.

Fonte Acontece em Sergipe