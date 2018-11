DEPUTADOS APROVAM PROJETOS NAS COMISSÕES TEMÁTICAS

22/11/18 - 13:03:05

Deputados reuniram na manhã desta quinta-feira, 22, a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Economia e Finanças da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) com a finalidade de votar projetos de autoria do Poder Executivo e de alguns parlamentares.

Entre os projetos aprovados nas duas comissões temáticas, o que dispõe sobre o Orçamento do Estado de Sergipe para o exercício de 2019 e o que concede abono especial, de caráter indenizatório e transitório, aos servidores públicos, ativos e inativos, civis ou militares, aos empregados públicos da Administração Pública Estadual e ao pensionistas pagos pelo tesouro do Estado ou pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe – Sergipeprevidência. Esse, teve o voto contrário do deputado Georgeo Passos (REDE).

Outros projetos aprovados, um também respeito a cessão de uso ao município de Japoatã, o imóvel localizado à rua Pacatuba, povoado Tatu e o que autoriza o Sergipeprevidência a alienar bens imóveis do patrimônio do Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe (Finanprev-se).

Também foi votado projetos que reconhecem de utilidade pública, associações comunitárias, de autoria da deputada Ana Lula (PT) e do deputado Antônio dos Santos (PSC).

Títulos

Foi aprovado nas Comissões Temáticas, o projeto de autoria do deputado Antônio dos Santos, que concede o Título de Cidadão Sergipano ao cantor evangélico, o mineiro Artilano Oliveira Filho, fundador do grupo Alpha em Sergipe.

Já o projeto de autoria do deputado Capitão Samuel (PSC), que concede Título de Cidadão Sergipano ao presidente da República eleito, Jair Bolsonaro, foi retirado de pauta.

Na oportunidade, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Francisco Gualberto (PT), solicitou que fosse substituído na votação e como o autor do projeto não estava presente, o deputado Georgeo Passos sugeriu a retirada de pauta.

“Ao longo dos anos, nenhum deputado questiona projetos referentes aos Títulos de Cidadania Sergipana. Na última reunião da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Capitão Samuel pediu para que fosse pautado o Título de Cidadão Sergipano a Jair Bolsonaro. Não quero entrar na discussão do mérito, mas quero fazer um pedido de compreensão aos pares dessa Casa, que outro deputado possa me substitui na presidência dessa comissão, pois eu com todo respeito não me sinto à vontade”, explica.

Por Aldaci de Souza

Fotos: Jadilson Simões